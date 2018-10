Crecen los casos de sarampión en la región e instan a vacunar a los niños

El Ministerio de Salud Pública de la provincia continúa llevando adelante la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola, cuya dosis se coloca de manera gratuita y sin necesidad de orden médica a niños de entre 13 meses a 4 años.

“Comenzamos la cuarta semana de campaña, y ya se vacunó a más del 40% de la población con más de 48 mil dosis colocadas. Todavía nos falta llegar a un grupo importante. Sobre todo queremos remarcar que los niños que cumplen 5 años en este mes o en noviembre, deben ir a vacunarse para no perder la oportunidad. Es importante que todos recuerden que no se necesita orden médica y las vacunas están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia”, explicó a El Litoral la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.

Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sigue recomendando la vacunación, dado que el sarampión comenzó a circular en la región de las Américas encendiendo el alerta y las recomendaciones dedicadas a frenar la propagación del virus que amenaza con introducirse nuevamente.

En este escenario, en el país se confirmaron dos nuevos casos en Buenos Aires y suman 14 los detectados durante el 2018.

Al respecto, la doctora Bobadilla señaló: “Es muy importante vacunarse porque es la única prevención efectiva contra la rubéola y el sarampión. Además, la semana pasada confirmaron nuevos casos de sarampión en Buenos Aires, por lo que tenemos 14 casos. Además, hay un brote de la enfermedad en Brasil, que no se puede controlar, y por ese motivo se intensifica el trabajo en Santo Tomé”.