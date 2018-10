Faltazo municipal a la mediación y pedido de los empleados para cobrar antigua deuda

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) estaba previsto que ayer se concretara una audiencia de conciliación entre el Municipio de Saladas y un grupo de trabajadores, algunos ya jubilados, que desde el 2001 reclaman el pago de un ítems de sus sueldos que fue suprimido en diciembre de 1997. Pero la mediación fracasó porque faltaron las autoridades comunales. Ahora, los empleados harán una nueva presentación.

A las 10, varios de los que hace más de 17 años litigan contra la Municipalidad ingresaron a las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia. Allí, según manifestaron a El Litoral, se reunieron con el presidente del citado organismo, Guillermo Sheman y un representante del Centro de Mediación Judicial.

“Por parte del Municipio no vino nadie, ni siquiera mandaron un escrito para explicar los motivos de su ausencia”, comentaron a este diario. No obstante, afirmaron que junto con su abogado expusieron ante las autoridades judiciales por qué presentaron un nuevo recurso, luego de que el STJ ya había fallado a favor de ellos.

Sucede que la Comuna “presentó una grilla en la que pretende pagar lo adeudado de acuerdo al valor histórico que tenía el ítems que nos suprimieron de nuestro sueldo, es decir, $163, 27. Pero nosotros consideramos que se deben computar también los intereses, considerando que esa quita en aquel momento, en muchos casos, representaba el 30% del sueldo mensual”, recordaron a este medio gráfico.

Asimismo, acotaron que# “lamentablemente el Municipio no vino para tratar de solucionar esta situación”. Por ello, su abogado hará hoy una nueva presentación solicitando al STJ que se expida nuevamente, pero esta vez con respecto al monto que les corresponde a los empleados.

“No podemos seguir esperando. Este proceso fue muy largo. Fallecieron siete compañeros nuestros y varios ya nos jubilamos”, señalaron. Al mismo tiempo, remarcaron que “teníamos la esperanza de que hoy (ayer) por fin se iba a comenzar a solucionar todo pero lamentablemente el Municipio faltó”.