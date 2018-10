Gildo Insfran recibió a Martínez Llano

El presidente del Congreso Nacional del PJ, y gobernador de Formosa, Gildo Insfran, mantuvo una prolongada reunión con el ex diputado nacional por Corrientes Rodolfo Martínez Llano, a la cual les asignaron particular trascendencia.

Ambos coincidieron plenamente en el análisis de la realidad nacional y en los cursos de acción a desarrollar en pos de la unificación de la oferta electoral del justicialismo como forma de asegurar el triunfo frente a Cambiemos.

“A los dirigentes, de larga trayectoria en el PJ, no les costó arribar a denominadores comunes. Concuerdan en la necesidad de integrar, bajo el sello justicialismo, a todos los sectores, sin exclusiones, para llegar a una conjunción capaz de sepultar las ambiciones reeleccionistas de Mauricio Macri”, indicaron. Vale señalar que Insfran además de ser la máxima autoridad del partido es, de hecho, uno de los muy pocos dirigentes con operatividad propia, y con territorio consolidado.

“El número uno del gobierno formoseño renovó además el compromiso de contribuir a la posibilidad de que el peronismo vuelva a ser opción de poder en Corrientes”, informaron.