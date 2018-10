Marco Giordano resaltó: “Ojalá sea un envión para lo que viene”

El base Marco Giordano protagonizó un destacado regreso al Fantasma, tras su dorado paso por los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue uno de los líderes del triunfo 100 a 87 en el clásico frente a San Martín, disputado el domingo por la noche en el estadio José Jorge Contte, que le puso freno a una racha adversa de cinco caídas consecutivas en duelos mano a mano ante el Rojinegro.

El ganador de la medalla dorada en el torneo 3x3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Buenos Aires, en su regreso al Súper 20 se despachó con 21 puntos, 7 asistencias, 4 recuperos y 3 rebotes para una valoración de 27, en casi 24 minutos dentro de la rotación del entrenador Lucas Victoriano.

“Ojala sea un envión para lo que viene”, se alegró el rosarino en la rueda de prensa post partido.

Previo al duelo contra San Martín, el juvenil jugador recibió el reconocimiento de sus propios compañeros, de los rivales y de la afición que le brindó una cálida ovación.

Al respecto confesó que “el recibimiento fue muy lindo, lo disfruté mucho. Y después contento por lo que sucedió. Así que muchas gracias a todos”.

El clásico se trataba de una dura prueba y una cita de honor para el Fantasma, que no llegaba bien al duelo del domingo, a tal punto que ni aún triunfando evitaba jugar el repechaje del Grupo A.

“No la veníamos pasando bien. Esto ojalá sea un envión para lo que viene, para comenzar a jugar bien y que se den buenos resultados”, subrayó Giordano.

El surgido en Temperley de Rosario sólo había jugado en el debut ante La Unión de Formosa. Con su presencia le dio frescura, atrevimiento, claridad y gol al ataque Fantasma; acerca de su labor comentó que “Victoriano me pidió que juegue tranquilo, que haga lo que sé hacer, que no me apresure, que tome buenos tiros. Funcionó, no me apresuré, y la verdad que la gente con su aliento me ayudó muchísimo”, destacó.

Regatas no sólo le ganó a San Martín sino también marcó 100 puntos, en una actuación convincente, a tal punto que por primera vez en la temporada se quedó con un triunfo con margen. “El equipo en ataque jugó fluido, con confianza, que nos permitió tomar buenos tiros”, dijo respecto al juego colectivo.

La última fecha de la fase clasificación del Súper 20 dejó a los clásicos rivales en las puertas de un nuevo enfrentamiento, esta vez por el repechaje, que comenzará el miércoles en el parque Mitre, y al mejor de tres juegos. “A dar lo mejor de nosotros para lo que viene. A preparar el juego y ojalá se dé como hoy -por el domingo-”, se ilusionó Giordano.

En lo personal, en medio de muchísima expectativa, a Giordano no le pesó la presión, la mochila de volver al primer equipo, así lo reflejaron sus 21 puntos (1/2 en simples, 4/7 en dobles y 4/7 en triples), viniendo desde la banca con 23’42” de juego.

“Estoy tranquilo, confío en lo que puedo hacer. No tengo presión, las cosas me salen naturalmente, por ahí sin pensar, y eso quizás me ayuda. La verdad disfruto mucho de este deporte”, comentó Giordano al respecto.

Ya en la distancia y como balance final de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con oro incluido, dijo que “fue un envión para lo que viene, un aprendizaje. Disfruté mucho el torneo, así que ahora a seguir entrenando, para seguir mejorando”.