Sin estacionamiento de motos en la Vera, desbordaron los nuevos sitios

Por una nueva disposición municipal, se prohíbe desde ayer el estacionamiento de motos sobre el pasaje Agustín González, al costado de la plaza Vera. La medida comenzó a aplicarse con una importante presencia de inspectores comunales, que se encargaron de evitar que los motociclistas dejen allí sus vehículos; aunque cerca de las esquinas podían verse paradas algunas motos.

La prohibición estuvo lejos de pasar inadvertida para muchos, generando malestar tanto en los cuidadores que desempeñaban su tarea en la plaza Vera como en los motociclistas, que utilizaban ese espacio. En diálogo con El Litoral, uno de los trabajadores comentó que “la verdad es que cuesta entender lo que hicieron, le sacaron la comodidad a mucha gente que dejaba su moto en una calle donde no molestaba a nadie”.

Una de las mayores preocupaciones de los cuidadores es el acotado espacio con el que cuentan, además de los riesgos que corren en esquinas muy transitadas y donde doblan los colectivos. “tenemos que estar haciendo equilibrio para que no nos choque un auto o un colectivo, se tarda mucho y es complicado sacar y estacionar las motos en estas condiciones”, comentaron a este matutino.

Asimismo, el alerta se enciende por una posible baja en la rentabilidad a partir de este cambio de lugar al que dicen no encontrarle explicación. “No nos informaron nada, hablan del tránsito, pero por Agustín González casi no pasa nadie, sólo los remiseros”, expresó uno de los cuidadores trasladados a partir de esta nueva disposición municipal.

Vale recordar que los espacios que estaban al costado de la plaza Vera fueron distribuidos en distintos sectores del microcentro, con algunos metros de espacio antes de las esquinas. De esta manera, ahora los motociclistas pueden aparcar su vehículo en San Juan e Yrigoyen, Catamarca y 9 de Julio, San Martín y La Rioja, San Lorenzo y 9 de Julio y San Martín y Mendoza.

Además, se habilitaron también San Martín y Córdoba, San Juan en sus cruces con Bolívar, Quintana y Mendoza y ocho puntos más que buscarán descentralizar el estacionamiento de motos en pos de un supuesto mejoramiento vial.

Conductores

El Litoral dialogó también ayer con varios motociclistas en las zonas donde el Municipio habilitó nuevos espacios de estacionamiento. Varios de ellos sabían la noticia y tuvieron que recorrer varios minutos para encontrar un lugar. “No sabía que ya no se podía estacionar más en plaza Vera, siempre dejo ahí, pero ahora tuve que dar vueltas como 20 minutos”, comentó César.

Por su parte, otro conductor dijo que “no tengo idea por qué sacaron ese lugar que era amplio y no molestaba, ahora va a ser mucho más difícil poder estacionar la moto”.

Por su parte, en los últimos días los cuidadores se encargaron de informar a sus clientes fijos en qué lugar serían trasladados. “Acá me queda dos cuadras más lejos, pero le traigo al señor que me cuida siempre y le tengo mucha confianza”, explicó Manuel, un joven motociclista.

Cabe destacar que el espacio de la plaza Torrent fue trasladado hace poco y ahora se encuentra sobre calle Catamarca. Tras la eliminación del espacio de plaza Vera, la Torrent, la Cabral y la 25 de Mayo en menor medida son los únicos lugares amplios de estacionamiento de motos en el microcentro; resultando escasos para el importante crecimiento del parque automotor de este tipo de vehículos en la ciudad, una opción de traslado económica y accesible frente a las deficiencias del servicio de colectivos.