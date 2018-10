Cerró la fase inicial y se completaron las llaves de octavos

El fin de semana pasado se jugó la tercera y última fecha correspondiente a la fase inicial del Torneo Provincial de Primera División de la Federación Correntina de Fútbol.

Cada uno de los partidos que se disputaron definía una clasificación a las llaves de octavos de final, que esperaban a cuatro equipos para completar los cruces.

San Lorenzo y Progreso de Monte Caseros, Luz y Fuerza de Gobernador Virasoro, y Carlos Gallini de Santo Tomé accedieron a la instancia que comenzará el próximo fin de semana.

Por la tercera fecha en la Zona Norte 1, en Ituzaingó, se impuso Carlos Gallini de Santo Tomé por 3 a 1 sobre el local Juventud.

En la Zona Norte 2, Luz y Fuerza de Gobernador Virasoro, también ganó y se clasificó, tras vencer como local a Yacyretá de Ituzaingó por 1 a 0.

En Paso de los Libres por la Zona Río Uruguay 1 fue victoria visitante, y clasificación, de San Lorenzo de Monte Caseros, por 2 a 1 sobre el libreño Ferro/Pumitas.

Finalmente, en cumplimiento de la tercera y última fecha de la Zona Río Uruguay 2, Progreso de Monte Caseros goleó como local y avanzó tras vencer 4 a 0 al elenco de Palermo de La Cruz.

De este modo, Carlos Gallini irá con Puente Seco de Libres; en tanto que Luz y Fuerza de Virasoro enfrentará al subcampeón capitalino a conocerse hoy (Cambá Cuá lleva una importante ventaja sobre Popular). Por su parte San Lorenzo se medirá contra Apinta de Mercedes; mientras que Progreso será rival de Victoria de Curuzú Cuatiá.

En definitiva, los cruces de octavos de final, a disputarse a partir del próximo fin de semana, quedaron de la siguiente manera: Sportivo Santa Lucía vs. Esquina Football Club; Sportivo Unión vs. El Porvenir; Defensores de San Roque vs. Curupay; Luz y Fuerza vs. Capital 2; Progreso vs. Victoria; Carlos Gallini vs. Puente Seco; San Lorenzo vs. Apinta; Atlético Mburucuyá vs. La Academia.