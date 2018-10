Crucero triunfó en Formosa y achicó distancia con la punta

En el partido que inauguró ayer la disputa de la novena fecha, última de la primera rueda de la zona 4 del Torneo Federal “A” 2018/19, Crucero del Norte le ganó en Formosa al local San Martín 3 a 0.

El resultado le permitió al Colectivero mantener la posición de escolta y quedar a 7 puntos del único líder del grupo, Boca Unidos, que tuvo fecha libre.

El equipo dirigido por Sandro Bárbaro tenía una cuenta pendiente en el certamen, que era ganar de visitante, y ayer la saldó.

La primera parte fue, como era de esperar, trabada y con pocas chances, yéndose ambos a vestuarios con el marcador en cero.

El quiebre del partido comenzó a producirse a los 18 minutos del complemento, cuando fue expulsado el jugador del equipo local Oscar Giménez a raíz de una falta fuerte sobre Miranda.

Si bien en un terreno de reducidas dimensiones la diferencia de un hombre no se siente tanto, Crucero agazapado esperó pacientemente su momento para lastimar.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos. Guillermo Sotelo se proyectó por la izquierda, hizo una pared con Franco Cabrera, y quedó sólo para definir muy bien ante el achique del arquero.

Enseguida, Marinucci habilitó a Osvaldo Miranda, quien entrando al área sacó un latigazo para poner a los 42 minutos el 2 a 0.

En tiempo agregado, ya con Iván Molínas en cancha, Crucero cerró el 3 a 0 a los 46 minutos con otro remate desde afuera de área.

Ganó For Ever

Un importante triunfo consiguió anoche For Ever en Salta, al vencer 3-1 a Gimnasia y Tiro, con dos goles de Gaspar Triverio y el restante de David Romero, descontando Juan Cobelli.

Al cierre de esta edición jugaban en Resistencia, Sarmiento ante Juventud Antoniana y en Palpalá, Altos Hornos Zapla frente a San Jorge de Tucumán.