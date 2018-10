Juicio a Roger Terán: citarán como testigos a reconocidos dirigentes políticos

Aún no hay fecha para el inicio del juicio al ex intendente de Itatí, Roger Terán, su vice Fabio Aquino y más de 20 personas detenidas por la causa “Sapucay”, en que se los acusa de formar parte de una banda de narcotraficantes. Sin embargo, el abogado que representa al ex jefe comunal preso en la cárcel de Marcos Paz, adelantó que presentó una lista de 51 testigos. Entre ellos se encuentran Camau Espínola, Fabián Ríos y legisladores provinciales. También citarán al juez federal Carlos Soto Dávila y a uno de los secretarios del juzgado.

“La lista de testigos para el futuro debate fue presentada esta mañana (por ayer) en el Tribunal Oral Nº 3. Se trata de un documento con 51 nombres, entre los cuales se encuentran personas de Itatí, dirigentes políticos de Corrientes (diputados, senadores, ex intendentes) e integrantes del Juzgado Federal”.

“Lo que presentamos eran todas las medidas de prueba que nosotros fuimos solicitando a lo largo de la etapa de instrucción y no nos hicieron lugar”, sostuvo Roberto Herrera, abogado de Roger Terán, en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Es una lista que se barajó en conjunto”, explicó Herrera y agregó que “en el listado hay gente que participaba en las supuestas escuchas que hablaban del narcotráfico, cuando no era así; gente nombrada por otras que se acogieron a la ley del arrepentido; gente que participó con Terán en la campaña y vecinos que lo conocen de toda la vida”.

En la convocatoria están los nombres de Carlos Mauricio “Camau” Espínola- actual senador nacional-; el ex intendente de Capital, Fabián Ríos y los diputados provinciales Martín Barrionuevo y Ernesto “Tito” Meixner.

“Hay gente de la política que solicitamos porque son personas que participaron con Terán en la campaña de alguna forma u otra. Esto tiene que ver con que el juzgado había solicitado en su momento las medidas de prueba para ver cómo se manejó el dinero de la campaña. Queremos que vengan a testificar para que no quede en el imaginario de ellos que se manejó con la plata del señor Saucedo”.

Puntualmente, se solicitó la testimonial de los dirigentes políticos para explicar cómo se manejó la campaña y qué dinero enviaron a Terán. “No se olviden de que una de las acusaciones más graves que tiene Terán es que el señor Saucedo (prófugo de la Justicia) le financió la campaña”, agregó.

“Se solicitó también la presencia de la gente que trabajó en la investigación y en la tarea de campo. Entendemos que la gente que trabajó en la tarea de campo (policía, gendarmería y prefectura) hicieron muy mal su trabajo”, criticó el letrado.

En lo que refiere a la Justicia Federal, Herrera sostuvo que también solicitaron la presencia del doctor Carlos Vicente Soto Dávila y su secretario, quienes aparecen mencionados en la causa. “Están mencionados en la causa como que eran personas que participaban con el intendente y no se conocen para nada. Lo deben conocer por esta causa, pero no por otra cosa”. “La idea no es que los funcionarios judiciales vayan a Buenos Aires, sino que vía exhorto envíen una testimonial para que vean que no se conocen”, finalizó.