Marcelo Ortíz reapareció en Central en el empate frente a Boca Juniors

Luego de una prolongada ausencia a raíz de una importante lesión, el domingo frente a Boca Juniors, en La Bombonera, por la novena fecha de la Superliga, reapareció en la primera de Rosario Central al defensor correntino, Marcelo Ortíz.

“Contento por volver a jugar, a estar dentro de una cancha”, dijo Ortíz en una comunicación radial mantenida ayer con la Red Deportiva (107.1 Mhz).

El futbolista, que tuvo que enfrentarse a jugadores de la talla de Darío Benedetto, Mauro Zárate, Edwin Cardona o Carlos Tévez, agregó que “ayudó mucho el contexto” y se mostró “conforme porque cumplí con la tarea que me pidieron que haga”.

La última vez que Ortíz jugó oficialmente fue el 4 de noviembre de 2017, en el partido frente a Atlético Tucumán, por el torneo de primera división de la temporada pasada. En dicha oportunidad sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, del cual fue operado.

“Fueron siete meses de recuperación. Me costó volver al ritmo futbolístico, a readaptarme de la rodilla, pero por suerte lo pude hacer de la mejor manera tras casi un año de la lesión”, explicó.

Ortíz sigue siendo jugador de Boca Unidos, ya que el equipo correntino renovó el préstamo con el Canalla, justamente por la lesión que no le permitió mostrarse. Como futbolista surgido en las inferiores del Aurirrojo, reconoció. “Sigo todos los partidos, los que puedo ver por internet, o bien hablo con algunos de los chicos que están jugando ahí”.

“Boca Unidos tiene para lo que es la categoría un buen plantel, mantuvo la base del equipo de la B Nacional e incorporó buenos jugadores. Sorprende por ahí la cantidad de puntos que sacó, pero ojalá que ‘sigamos así’ (SIC) y que se pueda conseguir el ascenso”, deseó como si vistiera la camiseta aurirroja.