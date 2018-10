NANCY ROXANA FERRAGUD DE MANCERA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2018. Manuel, la sección Liquidaciones de la DPU y tus compañeros del Dpto. Administración, participan con profundo dolor tu pérdida y te acompañan a vos y a tu familia, elevando una plegaria a Dios por el eterno descanso de tu señora esposa. c/438



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Los integrantes del Departamento de Tesorería de la Dirección Gral. de Administración del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida compañera y amiga Cynthia Ferragud, acompañándola en tan doloroso momento y rogando al Altísimo le conceda cristiana resignación a sus familiares. Sus restos son velados en la Empresa Salom. San Juan Nº 1465. c/450



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Cynthia, tus compañeros de la Dirección General de Administración del Poder Judicial participamos con pesar el fallecimiento de tu hermana; elevamos una oración en su memoria. c/450



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Mirta Via Do Pico y Marisa Ríos acompañan a la familia Ferragud-Mancera, expresando las condolencias por la temprana partida de la querida Nancy. Siempre te recordaremos con tu hermosa sonrisa, amiga y colega de la Escuela Mariano Moreno. Elevamos una oración para que la paz del Señor envuelva tu alma. c/443



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. El Directorio y personal del Banco de Corrientes SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Nancy Roxana Ferragud, hermana del Sr. Gustavo Ferragud, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. c/443



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Rafael Costa y sus hijos Rafael Gabriel y Emanuel Marcos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo Majuma. Rogamos una oración en su memoria. o/378



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Silvia Dostal participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. o/378



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Todo el equipo de Costa Group, Cecilia Alegre, Agostina Liotti, Lola Solis Bonastre, Ananda Quintana, Laura Gagliardone, Antonella Villalba, Virginia Acosta, Peke Romero, Alfred Jed, Diego “Pucho” López, Jorge “Coco” Flores, Enrique Eduardo “Kito” Galiana, Francisco Villagrán, Gerónimo Salinas, Sergio Gómez, Alejandro Zárate, Francisco Retamozo, Mingo Sottile, Martín Gómez Unger, José Luis Córdoba, participan con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero y amigo Majuma. o/378



Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/18. Querida Nancy: que tu camino a partir de ahora sea de paz y de alegría, y que tu recuerdo sea un refugio cálido para tu familia y compañeros de la promoción 85, 1ª división, de la Escuela de Comercio. Un beso y hasta siempre. c/453