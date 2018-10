Moyano amenazó con un nuevo paro y dijo que el Gobierno se arrastra frente al FMI

Frente a la sede de la Secretaría del Trabajo, en Avenida Callao al 100, miles de afiliados a Camioneros (gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano) se concentraron luego de la reunión que mantuvieron los líderes sindicales con los cámaras empresariales del sector, quienes ofrecieron un 7% de aumento frente al 17% que solicitaron previamente desde el sindicato de choferes.

"El sector empresario pidió una semana de plazo para consultar con el resto de los empresarios. Hoy vinieron con una propuesta que hemos rechazado rotundamente porque no se acerca a la realidad, a las necesidades y a la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario de los trabajadores", dijo en el comienzo de su discurso Hugo Moyano.

"He escuchado a algunos periodistas decir que este Gobierno tiene coraje. El coraje se demuestra frente a los poderosos, no frente al FMI: eso se llama ser cagones", agregó el líder sindical. Quien hizo hincapié en las políticas llevadas a cabo bajo el mandato de Mauricio Macri: "Reprimen a los trabajadores cuando hacen una protesta, nos llenan de denuncias que no tienen nada que ver con la realidad y le llaman coraje".

Ante los insultos manifestados hacia el primer mandatario, Moyano respondió: "No insulten a la madre, no tiene nada que ver. Lo que tiene que entender (Macri) es que amenazando a Hugo y a Pablo y a otros compañeros no nos van a doblegar. Están equivocados. Ellos le niegan a los trabajadores la necesidad de comer, un plato más de comida en la mesa, eso es lo que se está pidiendo. Luego van, se arrodillan y se arrastran como víboras frente al FMI".

La próxima reunión será el miércoles 31 en la misma sede. De no haber acuerdo, desde Camioneros amenazan con un paro que podría alcanzar las 72 horas. "Si no vienen con una propuesta seria, inevitablemente tenemos que ir al paro. No hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma. No queremos perjudicar a nadie ni molestar a nadie, pero este Gobierno… Cuando ganaban dinero, los empresarios de transporte no decían nada. Ahora dicen que les aumentaron el gasoil. Estamos reclamando lo que corresponde a una familia y lo tienen que entender, el Gobierno y los empresarios. No es posible que se siga depredando el sueldo de los trabajadores".

"Nosotros tenemos fallas. Pero a quienes nunca les vamos a fallar es a los trabajadores. Que los empresarios tengan conciencia de la responsabilidad que tienen y que los trabajadores permanecemos en el tiempo, en los años… Los gobiernos pasan así que si ellos pretenden seguir con una buena relación deben darnos respuestas. Y aunque nos aprieten, el gobierno se va y nosotros nos quedamos. Espero que se puedan ir en 2019 porque esto no se aguanta más, es insostinebile", concluyó Moyano.

Infobae