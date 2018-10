Aplazaron mediación del STJ y hoy Osnaghi se defenderá en el Concejo por su enjuiciamiento

En el recinto del Concejo de Paso de la Patria hoy, a las 10, está programada una sesión especial para que el intendente suspendido hace dos semanas, Guillermo Osnaghi, pueda defenderse en el juicio político que le iniciaron los ediles por considerar que podría haber incurrido en un incumplimiento de sus funciones. A fin de que esa audiencia no se superponga con la de conciliación por el conflicto de poderes generado por el aumento del presupuesto del legislativo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió prorrogar la mediación hasta el 1 de noviembre.

Esta última medida adoptada por la Justicia fue en respuesta a un requerimiento realizado desde el cuerpo deliberativo que -tal como informó este diario- planteó que al existir una audiencia a las 8 en la Capital y otras a las 10 en el Paso, no podrían concurrir a ambas y tampoco suspender la sesión en el recinto local. Es que –argumentaron- la convocatoria para que el jefe Comunal haga su descargo ya había sido convocada con 10 días de anticipación, tal como lo establece la normativa vigente.

“Hay quienes creen que mañana (hoy) se tomará una decisión con respecto a la situación de Osnaghi y no es así; existe un procedimiento para este tipo de casos”, afirmaron desde el cuerpo deliberativo en diálogo con El Litoral. Sobre esto, explicaron que hoy a las 10 se hará la sesión pública en la que el intendente suspendido hace más de dos semanas hará su descargo. “Básicamente el dará su versión de los hechos por los cuales se le cuestiona, es decir, la compra de un rodado sin el correspondiente aval del Concejo, el alquiler de un local que aún no está siendo utilizado y la carga de combustible en el predio del edificio municipal que está muy cerca de un colegio”, precisaron.

Luego, el legislativo municipal solicitaría una prórroga para la ampliación del período de pruebas y al mismo tiempo se fijaría la fecha de la sesión en la que, cada una de las partes, deberá presentar sus alegatos para fundamentar su propuesta. Recién allí, tras recibir los argumentos por escrito, los concejales definirán el día y la hora de la sesión en la que -previa lectura de los alegatos- dictarán una sentencia.

Descargo

Si bien el abogado de Osnaghi, José María González, insiste en que el proceso de juicio político está viciado de nulidad -postura que la planteó tanto en el Concejo como en el STJ- ratificó que ambos asistirán hoy al recinto.

“Pese a la incertidumbre que tenemos porque no está claro, por ejemplo, de qué específicamente lo acusan porque sólo a modo general dicen que presuntamente incumplió sus deberes de funcionario y tuvo una conducta indebida, igual concurriremos a la sesión”, manifestó el letrado a El Litoral.