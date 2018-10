Controversia por una imagen de la Virgen de Itatí en el barrio San Gerónimo

Ante las versiones difundidas a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, sobre una intimación municipal que habría recibido para que retire la imagen de la Virgen de Itatí que colocó en el frente de su vivienda hace 30 años, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, se aclaró que dada la denuncia de vecinos del lugar se intimó a la propietaria por la construcción de una planta alta y de una escalera metálica que ocupa el espacio público.

En relación a las versiones que circularon, Alejandra Wichmann, secretaria de Desarrollo Urbano de la Comuna, en declaraciones radiales dijo que “jamás se le pidió retirar ese pequeño monolito. Esa vecina tiene una escalera metálica que lleva a una planta alta, la cual obstruye un espacio público”, aclaró.

“En ese lugar existe una construcción sin permiso en planta alta. Y la propietaria de ese lugar colocó una escalera metálica que invade el espacio público. No tiene nada que ver el monolito. Para nada se le pidió que retire esa imagen”, reiteró Wichmann.

En tanto, la vecina manifestó a los medios que “siempre estuvo ahí. Me sorprende de corazón que el Intendente firme una Resolución en la que me intima a retirar la imagen que no molesta a nadie”, y agregó que “ya presenté mi postura ante la Municipalidad y espero respuestas. La gruta está desde hace 30 años y jamás tuve problemas”, insistió.