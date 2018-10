El PJ debatirá alianzas y reforma de la Carta Orgánica

La Mesa Directiva del Congreso Provincial del Partido Justicialista formalizó la convocatoria para el 27 de octubre. La agenda no incluye un llamado a internas, sí la definición de estrategias electorales de cara a 2019, como así la necesidad de declaración de la reforma de la Carta Orgánica.

Finalmente la mesa directiva del Congreso Provincial, encabezado por el ex intendente de Capital, Fabián Ríos y la senadora provincial Nancy Sand, formalizaron temario y fecha de convocatoria al órgano partidario, que tendrá su sesión ordinaria el 27 de octubre. Este se realizará a las 10 en la sede de Salta 663 de la ciudad.

El orden del día no incluye un llamado a interna, como lo planteaba un sector del peronismo, sino más bien establece el tratamiento de alianzas electorales previstas para 2019. Además, se solicitará la aprobación de los comicios internos que se desarrollaron en 2017.

También se someterá a criterio del cuerpo la renuncia de la integrante de la Junta Electoral Partidaria, Patricia Rindell, quien podría presentarse más adelante como candidata del peronismo. Esto, además, está vinculado con otro de los puntos del temario, que consiste en la reforma de la Carta Orgánica del partido. Sucede que esta debe adecuarse a la Ley Nacional de Paridad de Género, tanto para cargos electivos como partidarios.

“El movimiento respeta las individualidades del grupo, donde esperamos a fin de año tomar determinaciones con los intendentes para que no haya diagramaciones tomadas por unos cuantos sino por la gran mayoría”, expresó a Mega 24, sobre el presente del PJ, Hugo Vallejos.