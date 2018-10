Evitaron una toma en el predio del Club Villa Raquel

Un grupo de cinco familias numerosas en situación de vulnerabilidad intentaron tomar el martes de manera irregular, un terreno ubicado en el corazón del barrio Villar Raquel que pertenece al club de fútbol que lleva el mismo nombre de la barriada, argumentando que no contaban con lugares propios donde vivir ni tampoco recursos para acceder a un predio. Ante el malestar vecinal y las denuncias realizadas por las autoridades de la institución deportiva, la Policía de la Provincia intervino al igual que el Foro de Organizaciones Vecinales y lograron que los ingresantes se retiraran, aunque con el compromiso de revisar su situación y sumar el reclamo de los grupos familiares al pedido de soluciones habitacionales de la Capital.

Desde el Foro de Organizaciones Vecinales explicaron que continuarán con los reclamos por el cumplimiento de las normativas por el banco de tierras públicas, así como también con la necesidad de que el Estado brinde soluciones habitacionales a las familias numerosas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a un terreno o una vivienda propia.

“Unas cinco familias carenciadas, algunas de las cuales viven en la zona, ingresaron a la canchita del club Villa Raquel con el fin de tomar posesión del lugar ante la falta de predios donde vivir y generaron un inconveniente, tanto en los dirigentes de la institución como en los vecinos que llevan a sus niños a practicar deporte allí”, explicó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel. “Me acerqué para hablar con los directivos, los vecinos y las familias, que entre sus miembros tenían a numerosos niños, y entendemos que ese terreno es destinado para el esparcimiento y desarrollo de jóvenes y niños del barrio, evitando que caigan en problemáticas sociales, por lo que dialogamos con quienes querían ingresar y les explicamos la situación. Finalmente desistieron”, añadió Maciel.

Sin embargo, además de la intervención, desde el Foro de Organizaciones Vecinales se comprometieron a tomar el caso de las cinco familias y sumarlas al censo que vienen realizando de ciudadanos que no cuentan con tierras donde vivir o se encuentran en situación de calle y reclamar al Estado por el banco de tierras públicas. “Nos comprometimos a sumarlos al pedido de soluciones habitacionales que estamos llevando adelante y que se inició con los vecinos del 17 de Agosto y el San Marcelo. Queremos que el Estado y la Municipalidad cumplan con el banco de tierras públicas porque las familias en situación de vulnerabilidad necesitan los terrenos para poder vivir y levantar sus hogares”, expresó Maciel.

En tanto los miembros del Foro de Organizaciones Vecinales confeccionarán en las próximas semanas un documento solicitando tanto a la Provincia como al Municipio capitalino por medidas que ayuden a paliar la emergencia habitacional y la puesta en funcionamiento del banco de tierras, que cuenta con ordenanza, para destinar a las familias vulnerables que fueron censadas por la entidad en los últimos meses.