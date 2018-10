Habrían denunciado a ex intendente por presunto caso de violencia de género

La pareja de un ex intendente y vicegobernador lo habría denunciado por un presunto caso de violencia de género.

Según informó Impacto Mercedes, la concubina del ex jefe comunal de Monte Caseros, Eduardo Galantini, de apellido Del Giorgio Torres se presentó en sede judicial para efectuar la denuncia.

En forma cautelar se habría determinado aplicar una medida perimetral para que el acusado no ingrese al hogar por el término de seis meses. En tanto, la mujer afectada tendría custodia policial por las próximas 72 horas.

Se aguarda que la fiscalía de instrucción investigue si existió o no el hecho denunciado, según publicó radio Sudamericana.