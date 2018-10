Mayer perdió contra Simon en Basilea

Leonardo Mayer se quedó afuera en el mismo debut dentro del cuadro individual del ATP 500 de Basilea, que se juega en canchas rápidas. El correntino estuvo lejos de la solidez del francés Gilles Simon, que ganó con solvencia por 6-3 y 6-3 en una hora y cuatro minutos de partida.

El “Yacaré” participó por tercera vez en ese torneo suizo y nunca le fue bien. Para colmo, con la caída de ayer sufrió su quinta eliminación consecutiva en primera ronda de las últimas semanas en el circuito ATP.

Mayer, número 54 del mundo, ex 21º, llegó a Basilea con marca 22-24 en esta temporada. Y pretendía mejorar la imagen para cerrar de la mejor manera una campaña demasiado irregular en el circuito grande de la ATP.

El correntino, que perdió en Basilea en el debut en 2015 y el año pasado debió retirarse en su duelo de segunda ronda, cedió ante Simon (32°).

En el cruce de cierre de la segunda jornada, en el estadio principal, el europeo se mostró más firme y preciso y no tuvo inconvenientes en avanzar a octavos de final consumando su tercera victoria en el historial personal contra el “Yacaré”.

Para Mayer fue una nueva frustración, ya que no gana un partido en el circuito individual desde el certamen ATP 250 de Winston Salem, en la previa al US Open. En aquella oportunidad derrotó al japonés Yuichi Sugita y después fue eliminado en segunda ronda por el británico Kyle Edmund.

Después vinieron para el correntino las caídas en sus cinco siguientes presentaciones en primera ronda: Laslo Djere (US Open), Matteo Berrettini (ATP 500 de Beijing), Richard Gasquet (Masters 1000 de Shanghai), Vasek Pospisil (ATP 250 de Amberes) y Gilles Simon (ATP 500 de Basilea).

La semana de Mayer en Basilea comenzó con una eliminación temprana en el cuadro de dobles, en la etapa de clasificación, junto al chileno Nicolás Jarry.

Monzón avanzó en Brasil

Ignacio Monzón (964) consiguió un valioso triunfo en su debut en el ATP Future 6 de Brasil, al vencer por 6-4 y 6-4 al primer preclasificado Oscar José Gutiérrez (389).

Tras eliminar al brasileño en octavos de final, se enfrentará contra su compatriota Francisco Cerundolo (907).