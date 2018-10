El héroe de Boca en la victoria frente a Palmeiras, Darío Benedetto, definió su noche como “perfecta” luego de que su equipo se impusiera por 2 a 0 en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

El “Pipa”, que convirtió ambos tantos con la particularidad de que fueron los primeros después de su lesión ligamentaria, manifestó que “todos los jugadores del plantel muestran buen rendimiento”.

“Estoy feliz de la vida después de haber vuelto a convertir luego de tanto tiempo. Por el triunfo y por cómo jugamos. Uno siempre quiere estar jugando. Por suerte se pudo dar de esta manera”, afirmó en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Benedetto, que ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo por Ramón Abila, destacó la competencia interna del plantel ya que “todos muestran buen rendimiento y eso hace que cualquiera pueda quedarse hasta afuera del banco de suplentes”.

Sobre el primer gol convertido, explicó que decidió “ubicarse ahí y no más atrás donde me correspondía porque veo que la pelota le iba a pasar a Felipe Melo en el centro”.

Acerca del segundo, que incluyó una pisada para darse vuelta y un remate fuerte desde afuera del área, dijo: “Me salió pisarla de esa manera. A veces te sale ese gol y otras, no. Por suerte esta vez se dio todo a la perfección”.

El delantero destacó que “Boca se hace fuerte de local y es donde tenemos que sacar la mayor diferencia posible” y analizó que ante Palmeiras “no habíamos creado tantas situaciones, pero después del primer gol, se abrieron los espacios”.

Por último, hizo referencia al planteo del conjunto brasileño: “No sé puede venir a jugar de igual a igual en la Bombonera. Todos saben lo que es. Es un error venir a atacar a la cancha nuestra. Ellos hicieron un partido complicado, estuvieron muy bien plantados. Y recién pudimos definirlo en los últimos diez minutos”, apuntó el delantero que volvió a marcar después de 339 días.

Concentrados

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió al triunfo del “Xeneize” ante Palmeiras y aseguró que “es un buen resultado, pero hay que ir más concentrados que nunca a San Pablo” , expresó el dirigente.

“En la primera media hora, ningún equipo tenía profundidad, no había mucho orden. Parecía que podía terminar cero a cero”, dijo el presidente de Boca, en su análisis del cotejo del miércoles.

Angelici se manifestó “feliz” por la victoria, pero expresó que primero hay que pensar en el partido por la Superliga antes que la revancha con el equipo brasileño, el próximo miércoles.

“Estoy muy contento, es una alegría ver toda la fiesta que hubo, pero ahora tenemos que pensar primero en el partido del sábado ante Gimnasia La Plata, por el torneo local”, aseguró el presidente “xeneize” en diálogo con Fox Sports.