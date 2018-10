Avanzan acuerdos entre Pami y farmacias a una semana del último plazo

A una semana de vencerse el convenio entre Pami y farmacias, aseguran desde la obra social de los abuelos que el nuevo acuerdo está avanzado y que es muy probable que no se corte el servicio a los afiliados. Cabe recordar que por la devaluación del peso, farmacias decidieron rescindir el acuerdo con la prestadora y hasta el 31 de octubre aseguran la atención.

“Estamos esperando la comunicación oficial, pero es de público conocimiento que el Pami siguió las negociaciones, se buscó la compra de medicamentos con la eliminación de intermediarios. Se siguen manteniendo conversaciones y se estaría llegando a un acuerdo, los detalles lo sabremos la semana que viene cuando se cumpla el plazo”, dijo ayer a El Litoral la representante de la institución en la provincia, Norma Pérez.

A la vez, remarcó que “se está logrando la eliminación de intermediarios para la compra de medicamentos” y que “se están cerrando las conversaciones con muchos laboratorios”.

“No estamos teniendo ningún inconveniente con prestaciones médicas y tampoco farmacéuticas. Hubo un problema con los pañales pero fue por falta de stock, en las farmacias es un insumo que no es redituable y no tienen mucho, no se arman grandes stock por eso hay faltante de vez en cuando”, aseguró la doctora Pérez a este diario.

Los primeros días de septiembre, desde las farmacias adelantaron que empezaban las negociaciones con el Pami por un nuevo acuerdo. Sostuvieron que al momento de firmarse el acuerdo con la obra social, la inflación oficial estimada era del 15%, a la par de que el dólar cotizaba a $18. Si bien el plazo era hasta el 31 de octubre hubo varios llamados de “alerta” por deudas que buscaban cobrar y tuvieron acuerdos.