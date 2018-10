Boca Unidos apostará por el mismo equipo titular

Sin sorpresas transcurrió la práctica de la víspera y por lo tanto Carlos Mayor propondrá el domingo 28 el mismo equipo titular de Boca Unidos que jugó frente a Gimnasia y Tiro de Salta el pasado 14 de octubre, por la zona 4 del Torneo Federal A de fútbol.

El entrenamiento de fútbol que se concretó ayer y se extendió por casi 50 minutos; permitió ver que el entrenador de la entidad correntina tiene plena confianza en Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Martín Fabro, Gerardo Maciel; Nicolás Ledesma y Cristian Núñez.

Por lo tanto, esa será la formación que tendrá Boca Unidos para recibir a Chaco For Ever en uno de los partidos correspondientes a la décima fecha. El partido que se desarrollará en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina empezará a las 18 y contará con el arbitraje de Carlos Gariano.

Boca Unidos sumó en la primera rueda 22 puntos, producto de siete triunfos y un empate. Jugó por última vez contra Gimnasia y Tiro de Salta en el marco de la octava fecha. En la novena quedó libre y ahora prepara el inicio de la segunda rueda.

Frente a For Ever, en el inicio del presente torneo, fue la única vez que Boca Unidos no pudo sumar tres puntos. Terminó empatando sin abrir el marcador.

Por su parte, Chaco For Ever, equipo conducido por Luis Medero, viene de vencer como visitante el pasado martes, por la novena fecha, a Gimnasia y Tiro de Salta 3 a 1, con goles de David Romero y Gaspar Triviero (2). Para los salteños había marcado Juan Cobelli.