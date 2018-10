El campeonato unificado desembarca en el autódromo Yaco Guarnieri

La novena fecha del Campeonato Unificado Chaqueño de Automovilismo Deportivo se concretará el fin de semana en el autódromo de Resistencia, Santiago Yaco Guarnieri. La actividad para los autos de Apac y del Zonal comenzará mañana con las tandas de entrenamientos, mientras que el domingo 28 será el momento para las pruebas de tanque llenos, clasificaciones y finales para las categorías Clase 1, Clase 2 y TC Chaqueño.

“Estoy conforme con la modalidad del campeonato unificado que concretamos en el presente año. Ahora se presentará en una pista asfaltada, después de ocho fechas en circuitos de tierra en el interior chaqueño, y esperamos un gran espectáculo”, comentó “Cacho” Schiffo presidente de la Asociación de Propietarios de Autos de Competición (Apac).

El piloto y dirigente, que asumió la conducción de Apac en la presente temporada, se mostró conforme con la cantidad de máquinas que participan del campeonato. “Tenemos un parque automotor con más de 50 autos, seguimos creciendo y para mí es una satisfacción como presidente”.

“Cuando me ofrecieron esta posibilidad, no lo dudé. Esto es lo que amo, y si bien me quita horas a mi trabajo particular, lo hago con gusto. El gran desafío es poder presentar en cada fecha un gran espectáculo”.

“Esperamos tener una buena cantidad de pilotos en esta nueva fecha. Gracias al respaldo del Gobierno de Chaco, todos tendrán el apoyo necesario para un gran fin de semana”, comentó Schiffo.

“Sabemos que los aficionados chaqueños y correntinos son muy “tuercas”, por lo tanto esperamos un buen marco para los dos días de actividad”. Las entradas generales serán gratuitas, mientras que para el ingreso a boxes se abonarán 200 pesos.