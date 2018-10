Habría consenso para que Colombi presida la UCR

n Tal como lo manda la Carta Orgánica partidaria, la UCR convocó a elecciones internas para el 2 de diciembre. Uno de los nombres que pisa fuerte para reemplazar a Sergio Flinta al frente del Comité Central es el del ex gobernador Ricardo Colombi. Señalan que habría consenso en varias localidades.

“La Carta Orgánica nos obliga y de esta forma consolidamos el partido. Vamos por consenso o vamos por interna de los afiliados”, manifestó el diputado provincial y referente radical Manuel Aguirre respecto del llamado a las urnas para el 2 de diciembre.

Habría consenso para que el ex mandatario y actual senador provincial esté al frente del Comité Central. “Estamos conversando pero no he escuchado otro nombre más que el de Ricardo Colombi”, expresó ayer el legislador.

“El doctor Colombi tiene sobradas condiciones para conducir el partido”, sostuvo. De hecho, el ex gobernador manifestó en varias ocasiones que tendría intenciones de ocupar un cargo partidario.

“Creo que habrá consenso, salvo en algunas localidades chicas, donde podrían realizarse internas porque, a veces, las rispideces personales impiden el consenso”, indicó a Radio Sudamericana el legislador radical. En las últimas elecciones de autoridades hubo acuerdo en prácticamente toda la provincia, a excepción de algunos distritos como Capital, donde se celebraron internas en las seccionales.

Los correligionarios elegirán convencionales nacionales, representantes en el Comité Nacional, convencionales provinciales, que son 116. También, autoridades del Comité Provincial, que son 21 los cargos. Además, se elegirán integrantes de comités de distritos y, para el caso de Capital, de secciones, ya que la ciudad tiene divisiones por zonas.

“La sociedad nos reconoce por la democracia. El partido debe demostrar solidez porque necesitamos demostrar el gran respaldo al doctor Gustavo Valdés. Esto va a ayudar mucho a su gestión”, manifestó el diputado provincial.

En cuanto a las fechas, Aguirre confirmó que el 31 de octubre vence el plazo para la presentación de afiliaciones, por lo que convocó a los correligionarios a presentar las fichas ante el Comité Central de la UCR.

Hoy se exhibirán los padrones provisorios. El periodo de verificación y tacha de las afiliaciones iniciará el 6 de noviembre y finalizará el 13. El sábado 17 de ese mes se presentarán las listas y se oficializarán los candidatos. El martes 20 se presentarán los modelos de boletas.

El martes 27 de noviembre se hará entrega de las boletas en las urnas, además, se publicará la nómina de los establecimientos escolares afectados a los comicios. La proclamación de las autoridades será el 5 de diciembre.