Inicia la décima fecha con dos encuentros

Huracán buscará hacerse fuerte de local hoy, cuando reciba al encumbrado Colón de Santa Fe en un partido correspondiente a la décima fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás A. Ducó desde las 21 horas, con el neuquino Darío Herrera como árbitro y televisación de TNT Sports.

El “Globo” suma 14 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y dos derrotas, mientras que el “Sabalero” tiene 12 unidades luego de 3 victorias, 3 empates e igual cantidad de derrotas.

Huracán viene de una dura derrota 3-1 ante Independiente y no dejó una buena imagen. Por esa razón, el entrenador Gustavo Alfaro meterá mano en el once inicial, con el ingreso de Diego Mendoza, autor del descuento ante el “Rojo” de Avellaneda, en lugar de Andrés Chávez, de muy bajo rendimiento.

Asimismo, hay una duda en el mediocampo porque Alfaro no confirmó si volverá al once titular Israel Damonte, con una molestia muscular tras el desgarro en el soleo derecho ante Belgrano de Córdoba, si seguirá su reemplazante Mauro Bogado o si ingresará el juvenil Walter Pérez.

Por el lado de Colón, que llega entonado tras ganarle a River Plate por 1-0, pensando en el posible once titular, el técnico Eduardo Domínguez haría un cambio para jugar en Parque Patricios.

La única variante sería la vuelta de Gonzalo Escobar (suspendido en el partido contra River) por Clemente Rodríguez.

Duelo de necesitados

Tigre, ubicado en zona de descenso, y Lanús, en el penúltimo lugar de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), abrirán hoy la décima fecha con la urgencia de una victoria para descomprimir el difícil presente que atraviesan.

El encuentro comenzará desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna, será arbitrado por Rodrigo Tello y televisado por Fox Sports Premium.

Tigre llega de perder en Rosario ante Newell’s, pero en el anterior partido de local le ganó a Estudiantes de La Plata, por lo que buscará continuar en esa senda para salir de la zona roja de la tabla de promedios, en la que apenas supera a San Martín de Tucumán.

En tanto, Lanús tuvo un pésimo inicio de torneo con tres empates y cinco derrotas, que recién pudo torcer la fecha pasada cuando le ganó a Patronato de Paraná como local.

El “Granate”, penúltimo con seis unidades, a dos de ventaja de los paranaenses, ya sufrió un cambio de técnico en la temporada, cuando Ezequiel Carboni le dejó su lugar a Luis Zubeldía.

El historial en Primera División arroja 28 victorias de Lanús, 16 empates y 15 triunfos del “Matador” en 59 partidos.