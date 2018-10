Juicio político: Osnaghi se defendió y ediles tienen plazo hasta el 16/11 para expedirse

nCon custodia policial y la participación tanto de un grupo de vecinos como de trabajadores municipales, se realizó ayer la sesión pública en el marco del juicio político contra el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi. Previo a que el funcionario suspendido realizara su descargo, leyeron el expediente con detalles sobre las causas que originaron el proceso por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y conducta indebida. Finalmente, después de cinco horas, acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre a las 10, cuando ambas partes presentarán sus alegatos.

Minutos antes de las 10, arribaron los integrantes del cuerpo deliberativo, Osnaghi junto con su abogado defensor José María González, pobladores e inclusive la viceintendenta a cargo del Ejecutivo, Alba Vasque.

Luego comenzó la sesión, de la que también participaron efectivos policiales a fin de evitar cualquier tipo de incidentes.

A poco de iniciado el encuentro, Osnaghi solicitó a los ediles que su asesor legal pudiera sentarse a su lado para que lo asistiera en su defensa.

Requerimiento que fue denegado por el cuerpo deliberativo, que autorizó sólo que González se sentara detrás del Jefe comunal suspendido y que -en caso de necesitar hacer una consulta técnica- solicitara un cuarto intermedio. Precisamente, esa última opción fue la que Osnaghi requirió en forma inmediata a fin de dialogar con el letrado sobre cómo expondría su defensa.

Durante unos pocos minutos ambos conversaron en una oficina contigua y después retornaron al recinto.

Causas

Seguidamente, por secretaría, comenzó la lectura del expediente en el que constan los detalles de las causas que derivaron en el juicio político contra Osnaghi.

Esta exposición se extendió por al menos dos horas, porque además de señalar cuáles fueron los hechos en los que se basó la denuncia formulada por la concejal Alejandra Jadur, leyeron cada una de las actas realizadas desde que comenzó el proceso.

Es decir, dieron detalles de cada una de las actuaciones realizadas por los concejales, incluida la toma de declaraciones a empleados y funcionarios municipales de distintas áreas, tales como Hacienda y Obras Públicas.

Las consultas hechas, según el caso, fueron por la compra de un rodado usado por unos $165 mil, el alquiler de un local por $45 mil mensuales y la carga de combustible a los rodados comunales en el predio de la Municipalidad que está emplazada en cercanías a un colegio.

Considerando que son estos los fundamentos del juicio político iniciado contra el intendente y por el cual está suspendido hace más de dos semanas.

Recusación e

inconstitucionalidad

Tras un breve cuarto intermedio, aproximadamente a las 12.50 Osnaghi empezó su descargo.

Primero consultó a los concejales por qué no respondieron a los planteos que realizó en el ámbito legislativo. Haciendo referencia tanto a la recusación de todos los integrantes del Legislativo como también al pedido de nulidad del proceso por considerarlo inconstitucional, ya que -entre otras cuestiones- no se respetó su derecho a defensa.

Con respecto a esto, se refirió a los diferentes hechos por los cuales estima que todos los ediles habrían cometido prejuzgamiento, e hizo especial hincapié en Jorge Sicardi y Alejandra Jadur, porque a los dos los había denunciado porque no presentaron sus respectivas declaraciones juradas.

Seguidamente, Osnaghi planteó la nulidad del proceso porque argumentó que se basa en el artículo 131 de la Carta Orgánica Municipal, al cual definió como inconstitucional.

Fue así que Osnaghi leyó: “El procedimiento de juicio político es reservado hasta la formulación de la acusación, momento a partir del cual se convierte en público”.

Sobre esto, advirtió que durante la labor de la comisión investigadora no tuvo la oportunidad de expresar sus argumentos, por lo que considera que se lesionó su derecho a defensa.

Asimismo, tildó de inconstitucional la reglamentación del juicio político que fue realizada por el Concejo.

Rodado

Una vez concluidas sus objeciones al procedimiento y a quienes intervienen en su enjuiciamiento, Osnaghi inició la segunda parte de su defensa.

Se refirió a cada una de las medidas objetadas desde el recinto. Pero primero contextualizó en qué estado financiero y operativo encontró el Municipio cuando asumió como intendente el pasado 10 de diciembre.

Su alocución fue interrumpida por el presidente del recinto, quien le pidió que se circunscribiera a las causas del juicio político.

A lo que Osnaghi respondió que era parte de su defensa.

Tras algunos intercambios de posturas entre ediles e inclusive un par de vecinos, el Jefe comunal prosiguió con su descargo.

En primer término se refirió a la compra del rodado, y si bien admitió que al principio pudo haber cometido errores, aseguró que sólo fueron administrativos. Después dio un pormenorizado informe sobre las medidas adoptadas para subsanar lo hecho y que así la adquisición cumpliera con todos los requerimientos exigidos por la normativa vigente.

En tanto, hizo hincapié en que el objetivo de la compra fue optimizar el uso de recursos, considerando que por una camioneta usada el Municipio pagaba -sin contrato alguno- más de $200 mil por año, mientras que el otro rodado implicó una inversión de $165 mil.

Alquiler y

combustible

Después se refirió a otra de las causas del enjuiciamiento: el alquiler de un local. Fundamentó que esa medida adoptó ante la necesidad de mejorar los servicios que presta la Comuna y que en el actual edificio municipal ya no es posible debido a que las instalaciones serían insuficientes.

Recordó que el 29 de diciembre del año pasado se realizó una sesión extraordinaria para tratar una modificación del presupuesto 2018. Y especificó que eso finalmente se concretó en enero de este año y que incluía precisamente la partida destinada al alquiler de dicho inmueble.

Mientras que sobre el expendio de la carga de gasoil en el predio de la Comuna, dijo que antes de comenzar a implementar ese sistema se hicieron las consultas correspondientes para saber si implicarían un riesgo para los trabajadores del lugar y pobladores de la zona. En este punto, adujo, los bomberos inspeccionaron las instalaciones y le manifestaron que no existirían inconvenientes.

No obstante, dijo que era sólo una medida transitoria “hasta que se realizaran unos trabajos para acondicionar el obrador municipal”.

Refirió que comprar combustible en cantidad no sólo significa un ahorro anual que supera el medio millón de pesos, sino que además mejora la operatividad, ya que los rodados se reabastecen al culminar cada jornada.

Entonces -explicó- a las 7 ya están en condiciones de salir a trabajar, en vez de estar haciendo fila en la estación de servicio.

Por último, Osnaghi solicitó que se le permita después incorporar más documentación de su defensa al expediente, como así también que los ediles puedan escuchar a personas que él ofrece como testigos.

Cuarto intermedio

En el último tramo de la sesión los ediles resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 12 de noviembre a las 10.

En esa jornada cada una de las partes presentará por escrito sus alegatos.

“Ahora tenemos que analizar su presentación que consta de 67 fojas”, comentó el edil Carlos Romero a El Litoral. Tras lo cual aclaró que “contando desde hoy, tenemos 15 días hábiles para expedirnos. Y previo al vencimiento de ese plazo es que se conocerán los alegatos”.

Por su parte, el abogado de Osnaghi, José María González, además de expresar su disconformidad porque no le permitieron hacer uso de la palabra durante la defensa, indicó que seguirán estudiando la documentación del expediente. No obstante, en diálogo con El Litoral insistió en que el proceso es inconstitucional y que debe ser declarado nulo.