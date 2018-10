La policía interceptó dos bombas contra Biden y Robert de Niro

Dos supuestas bombas fueron halladas en Nueva York y Delaware, una dirigida al ex presidente Joe Biden en una oficina postal y otra al actor Robert de Niro.

Mientras se intensifica la búsqueda del responsable del envío de paquetes sospechosos a destacados demócratas y a CNN, a menos de dos semanas de unas elecciones que podrían cambiar el panorama político en Estados Unidos, en la mañana de ayer fueron halladas dos supuestas bombas.

La policía indicó que el paquete interceptado en Nueva York es similar a las otras bombas y estaba dirigido al actor Robert De Niro, que ha protagonizado duros ataques verbales contra el presidente Donald Trump este año.

Las autoridades descubrieron también un noveno paquete dirigido al ex vicepresidente Joe Biden en una oficina postal del condado de New Castle, Delaware, informó CBS citando a agentes federales.

Ninguno de los artefactos explotó y no se reportaron heridos, pero algunos destacados demócratas calificaron las amenazas como un síntoma del estilo rudo de retórica política promovida por Trump, que también condenó los actos.

Todos los objetivos de los envíos reciben ataques de forma habituales de críticos de derechas, incluido el ex presidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el ex fiscal general Eric Holder.

Ante esta situación, Trump se dedicó a cuestionar a los “medios tradicionales”.