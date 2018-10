Rechazo a la opinión de una funcionaria sobre los manifestantes en Congreso

Comentarios de la presidenta del Consejo de la Mujer, Violenta Rita Vanderland, sobre los detenidos por la movilización en contra del presupuesto y del FMI en Buenos Aires, generaron rechazo de parte de referentes de género. La funcionaria provincial, quien está al frente de un organismo público que debe trabajar contra la violencia hacia la mujer, sostuvo en redes sociales que “se los investigue desde antes de nacer y se les dé raticidas”.

“Lamentablemente responde a políticas de este Gobierno. Lo que dijo lo recibimos como un ataque y sabemos de dónde viene. Vamos a emitir un comunicado al respecto por este caso y por la denuncia contra Galantini (violencia machista contra su mujer)”, dijo a El Litoral Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres.

Por su parte, Rita Verón, hermana de Eli (víctima de femicidio) y referente de género, dijo: “No me sorprende para nada, nunca nos sentimos acompañadas por ella. En estos cinco años en la calle nunca nos brindó su apoyo, le queda muy grande ese lugar. Organiza desfiles de moda en vez de ayudar a las mujeres víctimas de violencia”.

Desde Mujeres de Matria Latinoamericana (Mumala), Ivana Segovia se refirió a la violencia en el Congreso nacional contra las mujeres, “me parece repudiable lo que sucedió con dos compañeras de la CTA”.

Hasta ayer a la tarde, desde el Consejo de la Mujer no emitieron ningún comunicado al respecto.

El rechazo a estas palabras no fue solo de referentes de género, también de parte de representantes de otras áreas que se opusieron al elevado grado de violencia de los dichos de esta funcionaria radical.

Mientras tanto, ayer los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) defendieron el operativo policial dispuesto el miércoles alrededor del Congreso y justificaron la represión contra los manifestantes (en contra del presupuesto aprobado).