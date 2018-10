Referentes de género se oponen al presupuesto destinado a cada mujer

Organizaciones de género y referentes del sector presentaron el rechazo al presupuesto nacional que destina $11,5 por mujer para erradicar la violencia machista. Una de las novedades fue la incorporación de cláusulas que discriminan aquellas partidas destinadas a áreas y programas que tengan impacto en el cierra de las brechas de género.

Desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana sostienen que en el “presupuesto con perspectiva de género”, las mujeres y las diversidades sólo están presentes en el enunciado, ya que en los números representan el 0,13% del presupuesto total.

A la vez, precisaron que el “organismo rector de las políticas hacia las mujeres a nivel nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inam) recibirá $234,3 millones, lo que se traduce en $11,50 por mujer.

De acuerdo a estos datos, implica una pérdida del 18% del presupuesto en relación a la inflación, mientras que el Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres perdió unos 20 millones de pesos, siendo que en nuestro país muere una mujer cada 30 horas por el solo hecho de serlo”.

“Claramente para el Gobierno no valemos nada. Es muy doloroso y denigrante que el Gobierno destine poco más de $11 por cada una de nosotras. En Corrientes necesitamos que se controle el funcionamiento del refugio para víctimas en el barrio Molina Punta y que se haga seguimiento de los casos denunciados en comisarías, que la Justicia actúe frente a los hechos y aleje al agresor de la víctima”, comentó a El Litoral, Ivana Segovia de Mumala.

Por su parte, Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres, expresó: “Esto no es nuevo, el Gobierno sigue aplicando políticas neoliberales, no sólo para el área de género, también en la salud y en la educación”. “Hay una alienación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en esta provincia donde los índices de pobreza son muy altos se siente aún más”, agregó.

“Acá el refugio para víctimas no está funcionando como se había acordado en un principio, no se deja participar a las organizaciones y no sabemos cómo está funcionando. Seguimos con problemas cuando la mujer hace la denuncia en las comisarías, porque las revictimizan y después la Justicia se para, no vigila que ellas estén protegidas”, dijo Ross a este diario.

Al respecto, Rita Verón, hermana de Eli (víctima de femicidio) y referente de género, consideró que “lo del presupuesto es una vergüenza, siempre pedimos que destinen recursos para proteger a las víctimas, me llaman muchas mujeres para que las ayude y no tengo las herramientas para hacerlo”.

Cabe recordar que se dio media sanción en Diputados y ahora pasa a Senadores.