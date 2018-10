Un caso de lavado de activos resquebraja el fujimorismo

La Justicia de Perú investiga el lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht de por lo menos un millón de dólares. La investigación afecta directamente a Keiko Fujimori, la presidenta del partido opositor Fuerza Popular e hija del autócrata Alberto Fujimori.

Cuatro horas después de que el fiscal José Domingo Pérez indicara que el dirigente y empresario fujimorista José Chlimper entregó -en la campaña 2011- 210.000 dólares en efectivo al directivo de una radio a cuenta de una deuda por publicidad, Fujimori anunció que aceptaba la renuncia de su colaborador al cargo de secretario general de su partido.

Pérez investiga desde agosto de 2017 a Fujimori por aportes no declarados y tiene pruebas de que en 2011 la constructora brasileña Odebrecht -clave de bóveda en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina- entregó a la campaña fujimorista por lo menos un millón de dólares de la contabilidad paralela de la empresa, producto de operaciones corruptas que -afirma el fiscal provincial- la entonces candidata conocía.

El fiscal consiguió que Fujimori y otros colaboradores pasaran siete días en prisión preliminar hace un par de semanas. Ahora, el Ministerio Público pide a un juez dictar prisión preventiva por 36 meses para ella y otras once personas, entre ellas, dos asesores políticos y un consejero legal ligado a Vladimiro Montesinos, el ex jefe de facto de las fuerzas armadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la cabeza de la oposición.

El miércoles, Pérez sustentó la solicitud de detención preventiva -por casi seis horas- en testimonios recogidos en Brasil y en Perú y en abundante documentación. El fiscal sostiene que Fujimori y otras once personas usaron la estructura y la organización del partido Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- para el blanqueo de capitales.

El fiscal aseguró que Fujimori dispuso que Jaime Yoshiyama (ex jefe de campaña y ex ministro en la etapa de su padre) y Augusto Bedoya “solicitaran activos ilícitos a Odebrecht, quienes conjuntamente recibieron un millón de dólares cuyo origen ilícito tenían conocimiento”, pues se trataba de una empresa que recurría a ello desde gobiernos anteriores.

En la presentación de los elementos probatorios, el fiscal precisó que una de las pruebas de uso de dinero en efectivo es el testimonio de un alto directivo de Radioprogramas, quien reportó que en mayo de 2011 el partido fujimorista tenía una deuda con la radio por encargos en publicidad y, cuando dejaron de emitir sus anuncios, Chlimper lo buscó para que reanuden la difusión y le entregó 210.000 dólares en efectivo.