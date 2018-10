Fabian Rios: “Hay una persecución judicial sobre dirigentes peronistas”

“Estamos parados en un escenario que es jodido. Colombi le dice a gente de nuestro partido le dice a gente de nuestro partido que Gerardo Bassi va a ir preso el año que viene cuando empiecen las elecciones y siento que lo hace porque sabe que lo puede hacer”, disparó Rios en su discurso.

“Siento en el alma y me duele cuando uno no puede discutir de política. Estan buscando a ex intendentes nuestros para procesarlos y ponerlos al borde de la reja, para ver si alguno se arrepiente y dice ´Capitanich se llevó la plata´”, manifestó.

“Estamos en un terreno que me da asco. Tenemos que analizar el futuro político de nuestros dirigentes ganadores en función de si tienen suerte o no si irán presos o serán procesados”, aseveró.

“Hagamos el proceso interno, es sano y es justo, pero no hagamos esta interna tirando a la parrilla a los compañeros a los cuales hoy le ponen el dedo desde el radicalismo para someterlos judicialmente”, sostuvo.

“Quiero que el año próximo el PJ celebre alianzas con todos los sectores opositores a Macri, Valdes, Tassano, Osella o Vischi. Esto no es la guerra entre nosotros, las guerras y preocupaciones están en otro lado”, finalizó.