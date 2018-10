Basurales urbanos: se aportaron ideas para combatirlos en el hackatón

La Municipalidad inició ayer la primera hackatón sobre basurales urbanos que contó con la participación de representantes de universidades, docentes, colegios secundarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), emprendedores y vecinos interesados en la iniciativa.

El viceintendente Emilio Lanari presidió el acto de apertura, realizado en la sede de la Organización de Servicios Directos Empresarios (Osde), donde con el concurso de ideas creativas, generadas en equipos, se pretende aportar posibles soluciones y avanzar hacia una ciudad sustentable, mediante el acompañamiento de los equipos municipales para su ejecución.

“Estamos felices de generar acciones que miran al futuro y son acompañadas por la comunidad, de ver trabajando en talleres a un grupo muy importante de jóvenes de escuelas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Buscamos generar ideas para que nosotros como responsables municipales podamos recibir el aporte de la comunidad a través de esta jornada de trabajo intenso”, destacó Lanari.

En tanto, la subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica, Gabriela Gauna dijo que “en este tipo de espacios a todos nos une un objetivo común. La sustentabilidad genera la apertura hacia los vecinos que son, junto con nosotros, los más interesados en dar una solución definitiva”.

“La innovación y sustentabilidad son cuestiones que van de la mano; cuando queremos generar políticas públicas no podemos dejar afuera a actores esenciales como las ONG, las universidades, las instituciones educativas y los vecinos”.