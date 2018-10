Boleto: las firmas apuran a la Comuna ante la falta de definiciones del costo del viaje

El segundo encuentro entre el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) y las empresas de transporte público para determinar el costo del servicio y la readecuación tarifaria volvió a pasar a un cuarto intermedio para el martes 6 de noviembre. Desde el Ejecutivo Municipal argumentaron que aguardarán información de la administración de los subsidios nacionales (que contempla el Presupuesto nacional 2019 y que será tratado por la Cámara de Senadores la semana entrante) para avanzar en el tema.

Mientras que desde las firmas solicitan la definición urgente en materia de costos, se oponen a que la reactualización tarifaria y las compensaciones comiencen a regir desde el año que viene, por lo que no descartan accionar judicialmente, tras el vencimiento de los plazos administrativos de los reclamos que vienen realizando.

En relación al encuentro, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladeck, dijo que “hemos solicitado un cuarto intermedio a fin de poder contar con mayor información, en caso de que el Senado de la Nación apruebe el Presupuesto 2019, que contempla y considerando que el 2 de noviembre junto con autoridades provinciales mantendremos una reunión en la Secretaria de Transporte de la Nación a fin de conocer si los subsidios serán remitidos a la Provincia o directamente a las firmas”.

“En este contexto no podemos determinar un costo del servicio si no tenemos mayores precisiones de los subsidios nacionales, porque sin ellos el empresariado habla de un boleto de $40, lo que sería inaccesible para los usuarios”.

En cuanto a la disconformidad de los empresarios por la falta de resolución en el encuentro sostuvo “que aguarden 7 días no los va a afectar, porque ellos son concientes de que de determinarse una tarifa su aprobación y puesta en vigencia demandará más de un mes, porque debe pasar por el Concejo Deliberante”.

Y atentos a la necesidad que manifiestan los empresarios por el bajo precio del boleto y la necesidad urgente de compensaciones impositivas, Sladeck, aclaró que “no somos un municipio de parche, por lo que todo se está analizando, hemos solicitado un poco de paciencia”.

Por último y en relación a un precio estimativo, informó que “si bien se arrojó un número durante el encuentro hemos acordado mantenerlo en reserva, porque no podemos dar a conocer alguna cifra sin tener definidos los costos que implica el servicio de transporte público”.

Firmas

El representante de Ersa Javier Harfuch dijo que “el cuarto intermedio lo decidió el ejecutivo argumentando que tienen el viernes una reunión en Buenos Aires sobre el tema de los subsidios nacionales, que se discutirá el jueves en el Senado de la Nación, por lo que nosotros entendemos que si bien es una problemática que se va a dar en enero no es lo que necesitamos resolver ahora que es la cuestión tarifaria, producto de la inflación, que afecta los costos del servicio y el tema salarial de los trabajadores”.

“Nosotros dejamos asentada en el acta que necesitamos recomponer urgente nuestros ingresos, con el incremento de la tarifa”.

En lo que respecta a números, Harfuch dijo que “nosotros hemos presentado una tarifa de 25,70, pero reformulando algunas compensaciones impositivas se podría bajar a $16”.

En cuanto al paquete de medidas que solicitaron comentó que “hemos pedido la exención de impuestos al automotor, Ingresos Brutos y compensar el monto que corresponde al viaje de los pasajeros que estamos llevando gratis”.

Y en este sentido en referencia al sistema de gratuidad que beneficia a unos 35.000 usuarios aclaró que “nunca hablamos de una reducción, en este sentido solicitamos una compensación por parte del Estado para lograr una tarifa de $16 o $18”.

“Nosotros esperaremos hasta el 6 de noviembre ya que todavía estamos dentro de los plazos administrativos que corresponden al reclamo, pero veremos una vez trascurridos los días veremos qué hacemos, ya que podría terminar el reclamo en una instancia judicial”.

En cuanto a la entrada en vigencia de la nueva tarifa recién el año entrante, Harfuch comentó que “aguardar hasta esa fecha no vamos a poder soportarlo, o recomponemos ya la tarifa o las compensaciones”.Vale señalar que Sladeck en declaraciones anteriores a este matutino dijo que “se paga $4,40 por estudiante primario y $5,50 por secundario y terciario que tiene pase libre llegando a un monto aproximado de $4 millones de pesos”.