Casero estará mañana en el Vera con: “¿De qué no puedo hablar?”

El actor y humorista Alfredo Casero se presentará mañana, a las 21, en el Teatro Oficial Juan de Vera con su obra “¿De qué no puedo hablar?”. Entre grandes autores como Rossini, Mozart y Händel, el artista despotrica sobre todo, lo que nadie se atreve. Lleva adelante cuestionamientos diversos, con humor, entre grandes clásicos que conforman sus temas favoritos.

Acompañado por un grupo de músicos con características muy especiales, como una guitarra barroca interpretando estos temas de época.

“Yo me banco lo que digo. Nunca me arrepentí de algo que haya dicho públicamente”, le dijo Casero a El Litoral en una entrevista de anticipo de su espectáculo.