Detuvieron al sospechoso de enviar las cartas bomba en EE.UU.

Las autoridades federales han detenido a un hombre en relación con la ola de paquetes bomba enviados a destacadas figuras habitualmente vilipendiadas por el ala derecha de Partido Conservador.

La detención se produjo en Florida, donde se sospecha que procedían al menos algunos de los paquetes.

El detenido es Cesar Sayoc, de 56 años, residente en la localidad de Aventura (Florida), según un agente de policía citado por The New York Times. El hombre tendría antecedentes penales y relación con la ciudad de Nueva York, donde se han interceptado algunos de los paquetes explosivos, según la misma fuente.

Los agentes han examinado una furgoneta blanca, con las ventanas cubiertas por pegatinas, en la ciudad de Plantation, cerca de Aventura, en el sur de Florida. Algunos de los adhesivos, que se ven en imágenes de televisión, eran de la campaña del presidente Donald Trump, incluidas algunas críticas con la cadena de televisión CNN, a la que iban dirigidas dos de los paquetes.

Dos nuevos paquetes explosivos, dirigidos al senador demócrata Cory Brooker y al ex director nacional de Inteligencia James R. Clapper, fueron interceptados este viernes por las autoridades federales estadounidenses. Los dos nuevos hallazgos, producidos en Nueva York y en Florida, elevan ya a 12 el número envíos sospechosos interceptados en los últimos días interceptados en los últimos días, remitidos a figuras públicas vilipendiadas por la derecha.

El paquete dirigido a Clapper, alto cargo en la inteligencia de la Administración del demócrata Barack Obama, fue localizado en la oficina de correos que sirve al rascacielos de Time Warner.

Allí se encuentra la redacción neoyorquina de la CNN, adonde iba remitido el paquete. Se trata del segundo artefacto explosivo dirigido a la sede de la cadena de noticias en el Midtown de Manhattan: el miércoles, uno remitido al exdirector de la CIA John Brennan obligó a desalojar la misma redacción.