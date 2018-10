Paso: cortes de cintas, cambio en el gabinete y vetos mientras se dirime el conflicto político

Desde el pasado 10 de octubre, la viceintendenta Alba Vasque está a cargo de la jefatura comunal de Paso de la Patria. Rol que ejerce en el medio de un conflicto de poderes entre el Concejo y el Ejecutivo, que incluye precisamente un juicio político contra el intendente Guillermo Osnaghi, que podría estar suspendido hasta el 12 de noviembre. Por ello, anticipó que avanzarán con inauguraciones, la ejecución de obras y otras medidas destinadas a anticipar la temporada de verano. En paralelo, cambió de Secretaría de Gobierno y lamentó tener que vetar dos ordenanzas aprobadas recientemente por el Legislativo, como así también la difusión de documentación interna de la Comuna, por la que ya envió cartas documento.

Tras la sesión pública en la que el Intendente realizó su descargo y se ratificó -al menos hasta ahora- que seguirá suspendido en sus funciones por al menos otros 18 días, este diario consultó a Vasque sobre cómo continuará la actual gestión municipal.

Sobre esto, comentó que “el domingo (mañana) a las 10, en el predio del anfiteatro, vamos a inaugurar sanitarios públicos como así también la revalorización del Monumento a la Madre, acto al que por supuesto concurrirá Osnaghi. Considerando la situación, lo hará como invitado, pero estará allí porque él precisamente estaba liderando este tipo de proyectos”.

En este contexto, anunció que la semana venidera también avanzarán con la ejecución de tareas en la zona de la costa, tales como la reparación de barandas, la selección del primer grupo de guardavidas y, además, enviará al recinto legislativo local un proyecto para concesionar los paradores de las playas.

Haciendo hincapié en este punto que “por todo este conflicto de poderes se demoró una serie de actividades destinadas a organizar la temporada de verano que es la más importante para nosotros, ya que recibimos a muchos turistas”.

Por ello, manifestó que tratarán de fortalecer el trabajo en ese sentido, porque “si bien en el Municipio se siguió y se sigue laburando, durante estas dos últimas semanas dediqué mucho tiempo para tratar de avanzar en una verdadera conciliación con el Concejo. Lo hice porque confiaba en que podíamos trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. Pero ahora ya no sé qué pensar al respecto”, señaló.

Ordenanzas

“En la última sesión, el Concejo aprobó una ordenanza a través de la cual fijan que su presupuesto para el 2019 será de 5,5%. La verdad, me sorprendió que lo hayan hecho porque se suponía que eso formaba parte de un acuerdo político y que se formalizaría en el marco de la conciliación que se abrió en el Superior Tribunal de Justicia, donde tenemos una audiencia el 1 de noviembre”, comentó Vasque. Acotó que “por un lado se acuerda una mediación, inclusive personalmente pedí a la Justicia la reapertura de ese espacio de conciliación, y resulta que antes de que eso se concrete, van y fijan por ordenanza un presupuesto cuyo porcentaje supera lo establecido por la Constitución y que es precisamente el motivo del conflicto de poderes que está judicializado”.

Vasque afirmó que cada una de estas cuestiones ya se las planteó ayer personalmente al presidente del Concejo y ante la secretaría del citado recinto.

“Soy una persona que va de frente y por eso ya le anticipé que no voy avalar lo que hicieron; por eso vetaré esa ordenanza”, aseveró la vice a cargo de la intendencia de Paso. Y aunque admitió que los concejales podrían insistir con los dos tercios, dejando así firme la ordenanza, “igual la vetaré para que quede constancia de que el Ejecutivo no avala eso”, adelantó.

Pero Vasque no sólo vetará la ordenanza, sino también otra referida a la reglamentación del Tribunal de Faltas a través de la cual “habilitan a una profesional a que esté al frente del organismo. Si bien ella ya trabajaba allí, no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ejercer ese cargo”.

Indicó que “al estar el titular con licencia sin goce de haberes y el secretario con sumario administrativo, se tendría que, en todo caso, definir la designación de otras personas que reúnan las condiciones para esa tarea”.

Cartas documento

Asimismo, la jefa comunal interina comentó que ayer a la tarde envió cartas documento tanto al auditor contable como al presidente del Concejo. Explicó que el primer funcionario citado, por pedido de los ediles, había requerido a la Municipalidad que le enviara la planilla de sueldos, tanto de los funcionarios como del personal municipal.

“Nosotros enviamos la documentación y resulta que mientras Osnaghi hacía su descargo ya comenzó a circular parte de ella a través de las redes sociales. Y hoy (ayer) sucedió lo mismo con lo restante. Creo que este tipo de maniobras no corresponden”, criticó Vasque.

Además, aseveró que el Municipio sigue funcionando pese al conflicto de poderes. En este sentido, indicó que si bien hubo un cambio en la Secretaría de Gobierno, aclaró que “era una modificación que consideramos necesaria” y que “no existe ninguna interna. Con Osnaghi seguimos integrando el mismo equipo al que -con el voto- la mayoría de los pobladores de Paso de la Patria eligió”.