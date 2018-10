Puja en San Luis por la aprobación del Presupuesto y el rol opositor

Los cuatro diputados nacionales peronistas por San Luis que el miércoles pasado facilitaron el quórum para el tratamiento del proyecto de Presupuesto afirmaron ayer que representan “a la provincia y al titular del PJ local, Adolfo Rodríguez Saá”, en respuesta a los dichos del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien ayer los había cruzado por la decisión de bajar al recinto.

“El puede pensar que sus diputados nacionales no lo representan, pero lo que no puede decir es que San Luis no tiene diputados nacionales. San Luis tiene cuatro diputados nacionales que responden al PJ de la provincia y a su presidente, que es el senador Adolfo Rodríguez Saá”, señaló la diputada Ivana Bianchi, en declaraciones periodísticas.

“La provincia de San Luis ahora no tiene diputados nacionales”, había dicho el gobernador, manteniendo su posición crítica hacia los cuatro legisladores nacionales del Frente de Unidad Justicialista que fueron claves para alcanzar el quórum para la media sanción del Presupuesto 2019.

El mismo día de la sesión, Alberto Rodríguez Saá había publicado en las redes sociales que estaba “desencantado y decepcionado” con los 4 cuatro diputados.