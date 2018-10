Copa América de Talla Baja: Argentina le ganó a Brasil y está en la final

La selección argentina de talla baja cumplió con una consigna innegociable: "Ningún sueño es pequeño porque ningún sueño es demasiado grande", reza una bandera que acompaña siempre al equipo. Y la máxima se cumplió, otra vez, este sábado: remontó en cinco minutos el clásico frente a Brasil y se clasificó a la final de la primera edición de la Copa América de Talla Baja, certamen que se celebra en la Argentina y cuyo encuentro cúlmine se disputará este domingo también en el polideportivo de Racing.

Tras empezar perdiendo a los 13 minutos del primer tiempo -se disputan dos de 20'-, la selección desató la locura en el polideportivo de Racing Club con una actuación memorable de Martín Antúnez quien, con la 14 en la espalda, empató el partido con una chilena que dejó incrédulas a las 300 personas que estaban en el estadio. La acrobacia del misionero de 21 años y 1.41 metros enloqueció a un público que bajó desde las tribunas para celebrar el empate con los jugadores del plantel, cuando todavía quedaban cinco minutos de juego.



Con los hinchas de vuelta en sus lugares, y ante la atenta mirada de Víctor Blanco, presidente de Racing, Antúnez volvió a marcar antes del final para el 2-1 definitivo y la clasificación a la final del domingo.

"Antes de empezar estábamos muy tensos porque era el clásico de Sudamérica. Empezamos perdiendo y tuvimos que meterle ganas, mucho huevo, para darlo vuelta. Por suerte se me dieron los dos goles. Fue un partido muy tenso, peleado, cuerpo a cuerpo. Estamos muy felices. No tiene nombre el gol que hice, ayer me salió el mismo contra Chile y hoy contra Brasil. Es el día soñado", reflexionó, afónico tras la celebración, la estrella de la tarde.-

Facundo Rojas, Presidente de la Asociación Civil Talla Baja de Argentina, principal impulsor del certamen, 10 y capitán de la selección, fue otro de los destacados: "Sabíamos que el partido había que jugarlo desde el minuto cero hasta el cierre. Lo jugamos de igual a igual contra un equipo que está muy preparado. Cuesta mucho cuando empezás perdiendo, volver a acomodarte, se te ponen todos abajo y el arquero de ellos era muy bueno. Pero por suerte se nos dio el resultado, vamos a estar en la final".