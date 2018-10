Boca Unidos no puede sostener su invicto y pierde con Chaco For Ever

Boca Unidos comenzará a transitar la segunda rueda del Torneo Federal “A” 2018/19, cuando esta tarde reciba a Chaco For Ever. El partido, correspondiente a la décima fecha de la zona 4, se jugará desde las 18 en el estadio del barrio 17 de Agosto y será arbitrado por Carlos Gariano, de Chañar Ladeado, Santa Fe.

El equipo aurirrojo, sólido puntero del grupo con 22 de los 24 puntos disputados, tendrá enfrente al negro chaqueño, que ocupa actualmente la cuarta posición de la zona, y es el único plantel al que no venció en lo que va del certamen.

Los dirigidos por Carlos Mayor volverán a la competencia, luego de dos semanas de inactividad. El último encuentro que jugó Boca Unidos se remonta al 14 de este mes, cuando venció en condición de local a Gimnasia y Tiro de Salta 2-0, quedando libre en la fecha siguiente.

Para enfrentar a For Ever, el DT aurirrojo volvió a confiar la titularidad a los mismos que iniciaron el juego frente al albo salteño.

En realidad, y salvo algunos cambios realizados por lesiones, suspensiones o cercanías de partidos, el once correntino es el mismo que se consolidó en la pretemporada, a tal punto que tendrá esta tarde en cancha a diez de los once jugadores que comenzaron una rueda atrás el campeonato ante For Ever en el estadio Juan Alberto García.

Del otro lado, el técnico Luis Medero también le ratificó la confianza a los mismos jugadores que vencieron en Salta a Gimnasia y Tiro 3-1, consiguiendo de esta manera la segunda victoria consecutiva en el certamen, para defender el puesto de clasificación que ocupa con vistas a la Segunda Fase del certamen.

El conjunto correntino buscará acrecentar su importante racha positiva, con 7 partidos ganados de manera consecutiva, mientras que su rival chaqueño llega confiado tras el triunfo de visitante conseguido para tratar de dar el golpe y frenar la marcha del líder.

Sin visitantes

Por decisión del Comité Provincial de Seguridad Deportiva de Corrientes no se permitirá esta tarde la presencia de hinchada visitante.

El club correntino había solicitado autorización a la Policía para dar cabida a hinchas de For Ever, pero la fuerza de seguridad consideró que el partido era de riesgo dada la rivalidad que existe entre correntinos y chaqueños.