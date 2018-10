Boca Unidos no puede sostener su invicto y pierde con Chaco For Ever

Zanzottera: “Habíamos encontrado una identidad y ahora no lo supimos sostener”

Boca Unidos no pudo sostener el invicto y este domingo perdió de local 2 a 1 con Chaco For Ever. A pesar del resultado, el equipo correntino todavía mantiene la punta de la Zona 4, con 22 puntos.

Boca Unidos no pudo sostener el invicto y cayó de local ante Chaco For Ever

Con tantos de Damián Jara y el arquero Alejandro Medina en contra, los chaqueños se impusieron 2 a 1. Para el local descontó Martín Fabro. El Aurirrojo perdió un invicto de ocho partidos, pero mantiene la punta con 22 puntos en la Zona 4.