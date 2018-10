Zanzottera: “Habíamos encontrado una  identidad y ahora no lo supimos sostener”

San Martín de Corrientes ya piensa en la Liga Nacional de Básquetbol tras haber desperdiciado la chance de poder continuar al caer en la serie repechaje ante Regatas (derrota 85-73 en la noche del sábado). En zona de vestuarios, el escolta Tomás Zanzottera analizó el presente del equipo “rojinegro” y lo que se viene.

“Vamos tener un tiempo para descansar y ponernos a pensar en la Liga, que va a ser dura y larga, mucho más de lo que fue este Super 20”, sintetizó el pergaminense que juega su primera temporada en el elenco correntino.

Y agregó: “Esperábamos imponer las condiciones en el juego pero Regatas no nos dejó hacerlo. En todo momento dominaron ellos, corrimos siempre atrás en defensa y no pudimos dominar nuestro juego. Nos duele, porque en la primera fase lo pudimos hacer con muchos rivales y de hecho le ganamos a todos los que jugamos y perdimos con todos. En esta fase que era la más importante no lo pudimos hacer”.

San Martín era el campeón defensor pero en esta segunda edición de la competencia no pudo avanzar demasiado: “Tenemos pocas fichas pero no es excusa quizás, porque en la primera fase lo habíamos podíamos hacer bien a nuestro juego, habíamos encontrado una identidad y ahora no lo supimos sostener. Creo también un poco injusto para nosotros el resultado final, porque tuvimos una primera fase aceptable, los otros equipos que tuvieron un récord 4-4 entraron. Nosotros quizás perdimos un partido clave, que nos relajamos después de haber ganado el clásico, que fue con Comunicaciones. Si hubiésemos ganado ese partido ahora no estaríamos hablando de esto. Pero bueno, perdimos bien y ahora debemos estar preocupados y ocupados buscando mejorar esos aspectos”, dijo Zanzottera.

Y aclaró sobre los objetivos y novedades del equipo en este receso forzado pensando en el debut de la LNB: “Tenemos que descansar unos días, aclarar la mente, estamos un poco dolidos pero tenemos que trabajar y salir rápido. Va a llegar Hicks, recuperaremos a Wood y tenemos tiempo para trabajar y soy optimista y vamos a salir de esto”.

En lo personal, se lo notó con algunas molestias, pero concluyó: “Tengo una tendinitis que vengo arrastrando hace varios días y no me deja jugar tranquilo. Justo entré medio frío, me tiraron une pelota medio larga y forcé pero estoy bien”.