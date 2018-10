“No vemos la hora de jugar con Gremio”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sostuvo este sábado que en el partido de ida ante Gremio “ganó el que no quiso atacar” y opinó que conseguir un triunfo en Brasil “es difícil pero no imposible”.

Luego de la victoria 1 a 0 frente a Aldosivi por la Superliga, el DT afirmó que “están muy bien los jugadores de cara a la revancha”.

“Es un desafío muy importante ir a Brasil, no vemos la hora de jugar ese juego. Tenemos mucha ansiedad de ir para ganar y noto que tanto en nosotros como en la gente hay muy buena energía”, expresó.

Gallardo se mostró “confiado de que vamos a ir a usar todas nuestras armas para resolver una serie que es difícil pero no imposible”, en referencia a la llave en la que Gremio ganó 1 a 0 en el Monumental.