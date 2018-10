Con la mira puesta en evitar el cierre, Vías Navegables celebró sus 120 años

Personal local de la Dirección Nacional de Vías Navegables celebró el viernes a la noche los 120 años de vida de la dependencia. En un contexto especial marcado por la preocupación por perder sus puestos de trabajo, la cena realizada en el club Regatas tuvo momentos de alegría y también de emoción.

Mientras servían pollo con ensalada, el menú principal, se presentaron dos trabajos audiovisuales a modo de resumen de la lucha de los trabajadores, que buscan evitar el cierre de la dependencia a fin de año, decisión tomada por el Gobierno nacional.

La noche contó con la presencia de empleados, jubilados que se desempeñaron en este distrito, además de funcionarios y referentes políticos como Noel Breard, Ernesto Meixner y Eugenio Artaza, quien además brindó un show humorístico de varios minutos, imitando al Papa Francisco y al presidente Mauricio Macri.

Por su parte, el vocero de los trabajadores, Osvaldo Sabao expresó que “siento mucho orgullo por esto, la lucha se está dando con dignidad y también con alegría”. Del mismo modo, señaló que “llegamos a los funcionarios y estamos a la espera de una solución”.

Respecto a la fiesta propiamente dicha, Sabao señaló que “a pesar de las complicaciones, decidimos con mucho esfuerzo organizarla igual; en caso de que se cierre la dependencia por lo menos sabemos que hicimos todo”, expresó.

Por su parte, Breard dijo que “la lucha sigue, se están haciendo gestiones que son muy complejas pero no vamos a bajar los brazos”. Además, el senador provincial aclaró que “no queremos prometer algo que no se puede cumplir, las negociaciones no son fáciles”.

Por su parte, Artaza comentó que “tenemos que cambiar la creencia de que el Estado no puede ser eficiente, Vías Navegables no sólo es importante sino que es imprescindible para Corrientes que está rodeada de río”.

A pesar de la delicada situación laboral, la fiesta brindó un respiro y sirvió a muchos para distenderse al menos algunas horas. Hubo música en vivo, con una fuerte presencia del chamamé, que sonó durante casi toda la noche.

Desde Rosario, Santa Fe, un especialista naval alertó sobre los riesgos que podría ocasionar el cierre de la dependencia; señalando que son varias las embarcaciones que sólo necesitan una escasa inversión para poder trabajar a pleno.

De esta manera, con unos 100 invitados que ocuparon las diez mesas dispuestas en el local, el festejo de este año sirvió para volver a visibilizar la lucha de los trabajadores que apuntan a que Vías Navegables siga operativa.

El personal aseguró que, más allá del festejo, los reclamos y las gestiones continuarán “hasta el último día”, intentando obtener una respuesta positiva de Nación, o bien encontrar alternativas si finalmente el distrito Paraná Superior cierra definitivamente sus puertas.