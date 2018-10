Con una goleada en su estadio Huracán ratificó la permanencia

Finalmente y luego de cumplir una muy mala campaña, en las dos últimas temporadas, el primer campeón del fútbol correntino (1920/23/24), Sportivo Corrientes, se fue al descenso. Esto ocurrió luego de caer goleado ayer por 4 a 1 como visitante ante Huracán Corrientes, que de este modo salvó la categoría y seguirá en la Primera División A. En el partido de ida de la llave por la permanencia, disputado en el estadio Albiverde, igualaron en un tanto por bando.

En el desquite de ayer, desde el arranque el local buscó imponer condiciones, y a tal punto que a los 20 segundos ya ganaba por 1 a 0 y fue un golpe del que nunca pudo reponerse Sportivo.

Ni bien movieron del medio campo, el balón fue a poder de Nicolás Barrientos, recostado sobre el sector izquierdo del ataque local, cuyo centro medido fue conectado por Alberto Quevedo y el balón dio en el palo, entonces al rebote lo tomó Rodrigo Valdovinos -que llegaba sin marca por el sector derecho- y sólo tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador.

El juego siguió su curso y a los 13 minutos todo Sportivo reclamó por un supuesto penal: el balón rechazado por el defensor Pablo Almirón le dio en la mano al zaguero, pero el árbitro Sergio Pérez dejó seguir la acción.

A los 18 un centro del lateral Lautaro Almirón al medio del área Azulgrana fue contenido a medias por el arquero Juan Duette, a quien se la cayó el balón, que terminó rebotando en el palo izquierdo, pero regresó hacia donde estaba el jugador de Huracán, que esta vez si la tomó con fuerza.

Ausente José Domínguez, Diego Zamudio no gravitó a lo largo de la tarde y el rendimiento de Sportivo no fue del todo convincente. En cambio en el local los futbolistas se mostraban como opciones claras de juego y había mucha confianza tras el 1 a 0 inicial.

A los 22 minutos hubo un tumulto del que intervinieron varios jugadores, algunos para separar y otros muy nerviosos, en clima de gran tensión.

En arranque del complemento Huracán se retrasó y dejo hacer a Sportivo, que se aproximó en algunas ocasiones, hasta que a los 18 minutos José Borjas estampó el esperanzador 1 a 1, luego de un rebote y tras meter un frentazo bajo.

Pero un minuto después el Azulgrana presionó alto y obligó al error de José Mendez, que perdió un balón, que se lo terminó llevando Nicolás Barrientos, quien tras una impecable combinación con Leandro Ortiz, recibió nuevamente la pelota para empujarla al gol.

Pese a que pudo llegar a un efímero empate, definitivamente Sportivo no encontraba la brújula del partido y los minutos lo hundían en el descenso.

Un nuevo yerro, a los 25 minutos, fue capitalizado por Alberto Quevedo, quien tras tomar un balón que dejó vivo Almirón, se abrió camino y buscó el ángulo ideal para fusilar al arquero Franco Sosa y anotar el 3 a 1.

Finalmente, diez minutos más tarde, nuevamente Barrientos dijo presente en el partido: recogió un rebote y encaró hacia el arco, y cuando le salió al cruce el arquero, remató cruzado a la izquierda para completar la goleada y garantizar la permanencia del Azulgrana del barrio Berón de Astrada. En cambio, Sportivo acompañará a Soberanía y Juventud Naciente de San Luis del Palmar en la próxima temporada del ascenso liguista.