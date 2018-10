Conmueve un noveno femicidio, cuyo victimario ya había atacado a otra pareja

Gladis Isabel Cardozo es la novena víctima de femicidio de este año en Corrientes. Su agresor, Rogelio Pedro Piciochi, luego de matarla, se suicidó. Este hombre ya había intentado asesinar a su ex esposa Nélida Graciela Beloqui el 5 de noviembre de 2013, pero ella logró escapar de un brutal ataque y se mudó a Buenos Aires con sus hijos. Mientras que el ahora femicida, después de estar diez meses detenido, fue liberado porque entonces obtuvo un fallo favorable fundado en que no era responsable de sus actos al momento del intento de asesinato. Pero ayer, cuatro años después, en Sauce mató a su pareja con un cuchillo y un hacha.

Hoy las cifras son alarmantes: en la provincia, sin haber finalizado el año ya se superó los ochos casos de asesinatos machistas registrados durante el 2017.

Cabe aclarar que la organización Mumala sostiene que hubo 7, el Observatorio de Conflictos Sociales (Unne) 9 y de acuerdo a los registros periodísticos de este medio fueron ocho.

Pero más allá de la diferencia numérica, lo relevante es que no bajan las cifras y que estas representan muertes que se pudieron evitar.

Todas las víctimas conocían a su victimario, la mayoría eran las parejas o ex parejas. Varias fueron asesinadas con armas blancas y en más de la mitad de los casos (5), luego de asesinarlas, se suicidaron.

En el caso de Cardozo, existían varias denuncias y hasta un intento de femicidio. En 2015, quien se salvó de ser asesinada (Beloqui), dio una nota a Página/ 12 y en esta publicación precisamente detallaron las denuncias de violencia que existían contra Piciochi.

Hasta el 2015, según el citado medio, ya estaba acusado en seis causas. Inclusive, entre ellas, se encuentra una que involucra a quien ayer por la mañana fue asesinada, Cardozo. Referentes de género ya se expresaron en redes sociales y sostienen que “esta muerte se pudo haber evitado” y que “la Justicia debe actuar con perspectiva de género”.

Noveno caso

La fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá que está a cargo del caso, Alejandra Talamona, dio detalles a El Litoral sobre el femicidio de Cardozo que, según informes preliminares, habría sucedido en la madrugada del sábado en Sauce. Las personas involucradas, víctima y victimario, no convivían en el mismo hogar, y el hecho ocurrió en la casa del femicida.

“Se hicieron las autopsias y se levantaron los vestigios, se ha caratulado como homicidio calificado por la relación de pareja previa y en contexto de violencia de género. Se ha entendido de esta manera (femicidio) por la relación de pareja, aunque no convivieran, y porque él ya tenía antecedentes de violencia de género”, explicó Talamona a este medio gráfico.

A la vez, precisó que ya realizaron las investigaciones preliminares que incluyó la toma declaraciones a personas que habitan cerca de la vivienda donde se produjo el hecho fatal.

“El panorama fue bastante desagradable por la inusual agresividad. No vimos señales de lucha. Después de matarla, se ahorcó con una soga”, dijo y confirmó que las armas usadas fueron un cuchillo y un hacha. Este último elemento ya habría sido utilizado por

Piciochi en el intento de femicidio de su ex esposa (Beloqui).

En el día de ayer, se “recolectaron rastros del hecho y se observaron las condiciones en que sucedió el femicidio”, indicó Talamona. Luego, profundizarán la investigación sobre cómo y porqué sucedió.

“Ocurrió en la casa del imputado en una sección rural en Sauce, en una vivienda muy humilde donde, según testigos, solían encontrarse. El hombre tenía varias causas, ya había sido detenido”, señaló. Al mismo tiempo agregó que habría salido porque no entendía la criminalidad del hecho y por ello, se sometió a tratamiento psiquiátrico.

Víctimas

Esta semana también falleció Rosa Tejeda (40) de Paso de los Libres, quien el 5 de octubre recibió varios golpes de puño y un golpe con un fierro en la cabeza.

El agresor sería Omar Romero su ex pareja (60). Estuvo internada 20 días por traumatismo de cráneo y otras lesiones hasta que, el último jueves a la mañana su situación de agravó y por la noche falleció. Ella tenía cuatro hijos y ayer, en la comuna libreña, realizaron una marcha pidiendo “Ni una menos”. (Ver página 22).

Antes, mataron a Silvia Karina Avalos, quien habría llevado a sus hijos a la escuela y al regresar a su domicilio se encontró con su ex pareja, quien la mató y después se quitó la vida.

Las demás mujeres adultas, jóvenes y niñas que fueron asesinadas este año fueron Irina López, Laura Lagraña, Araceli Navarro, Ester Aquino y Olga Cristina Aguirre.

A esta lamentable lista, el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la Unne suma a la niña de tres años asesinada por su padre en el mes de julio en la zona rural de Garaví. Según se pudo conocer, la madre de la menor trató de impedir que se la llevara, no pudo y pidió auxilio a los vecinos; poco después el hombre regresó caminando a la casa con la hija sin vida en brazos.

A excepción de la niña asesinada por su padre, las demás víctimas eran todas madres. En el caso de Aguirre, quien tenía 7 hijos menores de edad, la Justicia ya determinó que la tutora debe obtener la retribución económica, gracias a la aprobación de la Ley Brisa.

El caso de la adolescente Irina López, madre de un bebé, fue el primero del año en la provincia y en el país; la familia todavía no encuentra justicia. Luego siguió Laura Lagraña, quien fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, quien luego se suicidó.

En marzo desapareció Araceli Navarro, una semana después encontraron su cuerpo; el acusado se habría suicidado en una celda en una comisaría de Bella Vista. En mayo, murió tras varios días de internación Esther Aquino; su ex yerno (detenido) fue quien la habría apuñalado a ella y dos personas más.

Aguirre fue degollada y su ex pareja se quitó la vida. De acuerdo a los datos, de nueve victimarios, cinco se quitaron la vida después de haber cometido el femicidio. La mayoría utilizó un arma blanca para concretar el hecho. Todos tenían un vínculo con las víctimas.

(C.S.S)