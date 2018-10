Detienen en Paraguay a banda que planeaba rescatar a un capo narco

La Triple Frontera, ese peligroso triángulo compartido entre Brasil, Paraguay y Argentina, volvió a ser el espacio elegido por la organización narcocriminal brasileña “Comando Vermelho”, en este caso, para acondicionar un coche-bomba con 84 kilos de explosivo para liberar al narcotraficante Marcelo Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto”, el tercer hombre en importancia en la línea de mando del cartel.

El narco está detenido desde diciembre del año pasado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay, con asiento en la ciudad de Asunción, y espera su extradición a Río de Janeiro, donde está acusado no solo por tráfico de estupefacientes, sino también de asesinato.

Aún se desconocen cuántos delincuentes estuvieron a cargo de la organización del atentado. Pero sí se sabe el resultado final, tres “soldados” del “Comando Vermelho” fueron abatidos por la Policía Nacional de Paraguay en su guarida de Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná. La localidad portuaria también es conocida como la ciudad “de las tres fronteras”, y está ubicada a unos 25 kilómetros de Puerto Iguazú, Misiones.

En el modesto bunker de los bombarderos brasileños, los grupos especiales de la policía paraguaya encontraron no solo el auto acondicionado para volar una manzana, sino también armas para un pequeño ejército.

La sanguinaria organización narcoterrorista consiguió su triste fama a fuerza de sangre y fuego en las favelas de Río de Janeiro y en los penales de la ciudad del Cristo Redentor, donde no dudan en decapitar a los otros traficantes con los que disputan territorio.

Las autoridades argentinas están especialmente atentas a las actividades de las organizaciones narcos brasileñas que ya fueron detectadas “sembrando” campos de estancias en Misiones y Corrientes a través de avionetas.

El coche bomba

El plan de los “soldados” del “Comando Vermelho” era de extrema audacia y estuvieron apenas a 350 kilómetros de llevarlo a cabo.

¿Por qué cayeron acribillados bajo las balas policiales los narcos que tenían planeado liberar a su jefe?

La inteligencia paraguaya, gracias a atentos vecinos e informantes en la Triple Frontera, recibieron los primeros “soplos” sobre la célula terrorista que se instaló en una casa desocupada ubicada en la calle Miguel Medina casi avenida Monday, de Presidente Franco.

Pero no fue hasta el pasado miércoles 24, y cuando ya hacía casi una semana que los narcos se habían instalado en la vivienda, que la Policía Nacional actuó bajo las órdenes del fiscal Hugo Volpe.

A pesar de ser entrada la madrugada, los narco-terroristas aún comían carne asada y tomaban cerveza. La música y las risas de los hombres del “Comando Vermelho” se escuchaba a 30 metros.

Sin embargo, apenas la Policía irrumpió en la estancia fueron recibidos por una lluvia de balas.

La respuesta fue inmediata y lapidaria. Los tres criminales brasileños terminaron acribillados fuera de las habitaciones y muy cerca del coche-bomba. Estaban descalzos, en jean y con sus torsos desnudos.

La revisión de la casa no dejó dudas sobre las intenciones del grupo.