Dramático pedido por la pronta aparición de joven desaparecido desde el miércoles

El drama que vive la familia de Jorge Bustamante crece con el correr de las horas. La desaparición del joven el miércoles en Tandil y la falta de noticias acerca de lo que pudo haberle ocurrido tienen en vilo no solo a sus seres queridos sino a toda la ciudad. Tanto es así que Claudia Villalva, la mamá, acudió a los vecinos a través de un dramático mensaje para pedirles colaboración en la búsqueda o algún dato que puedan aportar.

“Hola, soy la mamá de Jorge Bustamante, les pido por favor a los ciudadanos de Tandil que colaboren con cámaras y cualquier información que puedan colaborar. Así sea anónimo al 101, por favor les pido a quien sepa algo que no se calle”, escribió la mujer en un mensaje de Facebook. “Necesito saber dónde está mi hijo. Desde ya, muchas gracias”, concluyó la mamá. El posteo ya fue compartido más de 1.750 veces y recibió decenas de mensajes de apoyo.

Pero Claudia no fue la única que rompió el silencio en estas horas de angustia. Agustín, el hermano de Jorge, le exigió a las autoridades que “hagan hasta lo imposible para que aparezca”. En diálogo con TN, el joven se mostró angustiado por no saber qué pudo haber pasado. “No sabemos si alguien lo tiene, si lo golpearon y lo dejaron tirado por algún lado, si come, si se hidrata. Quiero saber algo, mínimo”, pidió.

Por lo pronto, los rastrillajes en la zona continúan y las únicas pistas que tienen los investigadores son la documentación del chico que encontraron tiradas en la calle, y su auto, que hallaron parcialmente quemado y con manchas de sangre.