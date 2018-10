Economía y construcción: charla sobre el contexto actual y alternativas

En el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco se llevó a cabo el viernes una charla de capacitación, que tuvo como fin brindar información y herramientas ante la coyuntura económica nacional en relación al desarrollo de la construcción. El encuentro, denominado “Perspectiva”, fue propiciado por la Familia Bercomat, que busca mantenerse cerca de sus clientes que se encuentran en diferentes partes del país.

El contexto económico nacional y algunas dificultades que se presentan para el sector de la construcción sirvieron como disparador para dialogar y debatir sobre las alternativas que se manejan en este ámbito de tanta preponderancia. El Litoral dialogó al respecto con Hernán Bodini, gerente comercial de la firma, quien explicó algunas de las acciones que están llevando adelante.

“Estamos remodelando nuestros salones de venta, buscando mejorar la atención a los clientes”, comentó. De esta manera, la competencia radica en el servicio que se brinda al comprador y no sólo en los precios, aunque también en este aspecto comentaron que pretenden mantener la calidad y las ofertas.

“Es un negocio que siempre se mueve pero hoy tenemos un contexto complejo”, reconoció Bodini, aunque aclaró: “Al ser una empresa reconocida hace mucho tiempo estamos atravesando lo mejor posible las dificultades sin descuidar a los clientes, por eso generamos este vínculo”.

Asimismo, desde Familia Bercomat resaltan la importancia de incluir casi constantemente productos nuevos para la construcción. De esta manera, pueden conseguirse los materiales que son tendencia y que ofrecen amplias posibilidades a los constructores, sin descuidar los precios, siendo competitivos en porcelanatos, hierros y losas, entre otros elementos. Además de la calidad, gana terreno cada vez más el diseño, por lo que el cliente tiene también una amplia libertad de elección y decisión sobre cómo se verá la construcción una vez terminada.

Contexto

El especialista en economía, Pablo Lara, fue el encargado de disertar sobre el contexto y la situación actual. Antes de la conferencia dialogó con El Litoral y señaló que la realidad del rubro no es la mejor y reina cierta incertidumbre. Al respecto, expresó que “la construcción es uno de los sectores que mas sufre; porque se invierte en bienes de capital pensando a mediano o largo plazo”.

Asimismo, Lara agregó que “tenés que pensar qué puede llegar a pasar en dos o tres años, mientras que ahora estamos en el día a día, sin certezas”.

La corrida cambiaria que se dio en abril cambió el escenario económico y a partir de allí fueron surgiendo dificultades que el sector de la construcción intenta sortear a partir de la competitividad de precios y la calidad de la atención, como mencionaron desde Bercomat. “No sabemos muy bien qué puede venir, el Gobierno nacional está buscando volver a encarrilar la situación y a generar expectativas”, afirmó en diálogo exclusivo con este medio Pablo Lara.

En tanto, además de la cuestión monetaria propiamente dicha y la caída de las inversiones privadas, preocupa también una merma en la obra pública producto del mismo escenario complicado que diagnostican los especialistas.

Al respecto, Lara expresó que “el ajuste fiscal no lo hacen con jubilaciones, tampoco con salarios ni subsidios sociales; entonces no queda otra que se frene la obra pública.

Más allá de esta situación asumida por la mayoría del sector, desde Bercomat expresaron que tienen buenas perspectivas para el 2019, donde prevén mejorar las ventas y que la actividad vuelva a tomar fuerza luego de los problemas que hubo este año a nivel nacional. De esta manera, apuntando al contacto directo con los clientes, una atención más eficiente y la oferta de productos de calidad a precios accesibles, buscarán seguir creciendo y haciendo frente a la crisis.