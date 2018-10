En el Concejo esperan los proyectos económicos

El Presupuesto 2019, la Tarifaria 2019 y el aumento del colectivo podría tratarse en conjunto al finalizar noviembre. El paquete económico está sujeto a la distribución de recursos que contemplarán Nación y Provincia para la Comuna. No se descarta avanzar en extraordinarias.

Aún no hay fecha concreta para el ingreso del Presupuesto municipal. Las expectativas están puestas en el tratamiento de la ley de leyes en el Congreso de la Nación y en el debate en la Legislatura. “Estamos esperando con atención especial al Presupuesto nacional y al provincial, porque se deben definir puntos como los subsidios”, dijo a El Litoral el concejal del Partido Autonomista e integrante del interbloque ECO+Cambiemos, José Romero Brisco.

Vale recordar que el Gobierno nacional confirmó a la Provincia el traspaso de subsidios del sistema de transporte público de pasajeros. Sin embargo, se prevé un fondo compensador a nivel país por más de 6.500 millones de pesos. En tanto, el Ministerio del Interior de la Nación autorizó en la semana la transferencia de más de 140 millones de pesos para Corrientes en el marco del Programa de Asistencia Financiera por la eliminación del Fondo Sojero. De ese total, el 50 por ciento, unos 74 millones de pesos, se distribuirán a los municipios. A esto se suma, el acuerdo de asistencia que promueve el gobernador Gustavo Valdés con los intendentes.

El paquete económico de Capital, por lo tanto, avanzaría a mediados de noviembre y podría proseguir en sesiones extraordinarias. “Tenemos que recordar que la Tarifaria requiere de doble lectura y audiencia pública”, indicó Romero Brisco respecto de los plazos y mecanismos.

En el caso del Presupuesto nacional, este cuenta con media sanción de Diputados y ya ingresó al Senado. La fecha tentativa de tratamiento es el 14 de noviembre. En cuanto al proyecto provincial, el Gobernador había anticipado que esperaban presentar la iniciativa a fines de octubre o en los primeros días de noviembre.

Defensor

Por otra parte, el autonomismo avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza que reglamentará la Defensoría de los Vecinos. Romero Brisco confirmó a El Litoral que la iniciativa la presentarán a fin de año.

“En la actualidad se elige defensor por el Concejo pero nosotros queremos que se haga por concurso previo, que no sea una designación política, sino que pueda presentarse cualquier vecino y que quede por su capacidad”, expresó el edil. En ese sentido, indicó que espera que el proceso sea lo más cercano posible a la elección del Defensor del Pueblo de la Provincia.