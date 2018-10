La inversión nacional en Corrientes sería de 3.900 pesos por habitante

En medio de una tensa y maratónica sesión, el Presupuesto nacional avanzó en la Cámara de Diputados. El expediente ya ingresó al Senado que prevé un incremento del 59 por ciento en los proyectos de inversión para Corrientes. El gasto por habitante, según indica la iniciativa, superaría los 3.900 pesos en la provincia.

“En lo que respecta al Plan Belgrano, a diferencia de lo consignado en el mensaje de elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018, no hay detalles de los proyectos involucrados. No obstante ello, se menciona que en el marco del citado plan se continuará con las obras de infraestructura que permitan el desarrollo económico de la región”, señala un informe recientemente publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

“Las diez provincias del Norte argentino que abarca el Plan Belgrano son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, tienen como ejes principales las áreas sociales, de infraestructura y de la producción”, sostiene el documento que consigna la inversión pública nacional prevista para 2019.

En el caso de Corrientes, tal como lo había publicado El Litoral, se estipula una inversión real directa de más de 2.500 millones de pesos para el próximo ejercicio. Además, se prevén transferencias de capital por más de 1.600 millones de pesos. En total, serán más de $3.800 millones, lo contemplado para la provincia, lo que equivale a un gasto de 3.914 pesos por habitante, superando el promedio nacional de 3.134 pesos per cápita, según consigna el estudio.

“Entre las provincias a las cuales se destinan mayores inversiones por habitante se encuentran en primer lugar La Rioja (16.539 pesos) seguida por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (9.263 pesos)”, indica el trabajo. “En el extremo de menor gasto por habitante se encuentran San Luis (1.251 pesos), Córdoba (2.045 pesos) y Buenos Aires (2.089 pesos)”, según indica el documento.

Con 4.414 pesos por persona, Chaco será la jurisdicción del NEA con mayor inversión real directa y transferencias de capital, de acuerdo con el presupuesto. En términos de obras, se prevén destinar más de 1.178 millones de pesos y 3.479 millones de capital.

En Formosa, provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán, se espera que la inversión real directa sea de 3.375 pesos por poblador. En Misiones, administrada por el contador Hugo Passalacqua, de 2.364 pesos. Ambas provincias, además, registrarán una reducción del 24 y del 19,8 por ciento, respectivamente, en cuanto a proyectos de obras.

Si se tiene en cuenta únicamente la inversión directa, que abarca la obra pública nacional, en todo el país se distribuirán más de 74,9 mil millones de pesos. Esto equivale a un incremento del 48,8 por ciento, en relación con 2018, de acuerdo con lo establecido en la actual iniciativa.

El informe de Asap detalla que Santa Cruz, cuya titular del Ejecutivo es la ex ministra de Desarrollo de la Nación, Alicia Kirchner, será la jurisdicción más beneficiada en este sentido, con un aumento de 316,6 por ciento, respecto de este año. En segundo lugar se ubica Tucumán, donde gobierna el justicialista y ex ministro de Salud de Cristina Kirchner, Juan Manzur, con un incremento de 289 por ciento. Luego se encuentra Jujuy, con una suba de 131 por ciento, administrada por el radical y socio de Cambiemos, Gerardo Morales.

“La mayor caída porcentual se observa en los proyectos a ejecutarse en las provincias de La Pampa (-30 por ciento), Formosa (-24 por ciento), San Luis (-23 por ciento) y Misiones (-20%). Asimismo, se reducen los proyectos considerados en Santa Fe y Río Negro, aunque en menor magnitud”, expresa el informe. “En todos los casos, las rebajas porcentuales se explican, fundamentalmente, por la disminución de las asignaciones para obras y proyectos varios ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad”, agrega el documento.

El informe también señala la disminución de la cantidad de proyectos de inversión en los distintos ejercicios económicos. “En cuanto a los proyectos de inversión, se incluyen 140 obras, que para 2019 implican erogaciones por 7.128,9 millones de pesos, con una inversión total para el horizonte de ejecución de $93.961,1 millones. Se observa que continúa la tendencia a la reducción en la cantidad de proyectos con incidencia en otros ejercicios. El Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2018 previó 281 obras, en el proyecto para 2017 eran 329 obras y en el de 2016 se incluyeron 833 obras”, señala el trabajo. No obstante, al igual que en 2018, el proyecto incorpora un capítulo referido a los contratos de participación público privado (PPP).