Medina: “No podemos aflojar”

El arquero de Boca Unidos, Alejandro Medina, uno de los puntos altos de esta campaña del equipo correntino en el Torneo Federal “A” 2018/19, dijo con relación al inicio de la segunda rueda: “No podemos aflojar, tenemos que seguir trabajando para no perder este tren de triunfos”.

Medina, que sólo recibió un gol en 8 partidos y atajó dos penales, explicó en declaraciones a “Ktu Sports”, programa diario que se emite de 14 a 16 por kturadio.com.ar, que esto es “gracias al funcionamiento del equipo”, minimizando su desempeño.

“Somos un equipo con gente experimentada y muchos jóvenes que se adaptaron y eso contribuyó para el funcionamiento de equipo que tuvimos en la primera rueda”, explicó el arquero con relación a la gran campaña que viene realizando el plantel, cuyo objetivo principal es regresar lo antes posible a la Primera B Nacional.

Consultado con relación al compromiso de esta tarde ante For Ever, único equipo al que no pudo ganar en la primera rueda, opinó que “será difícil porque ellos levantaron en las últimas fechas”.

Finalmente, y respecto al torneo, donde Boca Unidos es sólido puntero, admitió que “es un torneo largo donde es difícil jugar como visitante, porque hay canchas en mal estado, como la de San Martín de Formosa, y por ende hay que trabajar sin pausa”.