San Patricio superó a Sixty y se instaló en las semifinales

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

San Patricio ratificó lo bueno que hizo en la segunda rueda del Regional NEA de rugby y ayer, como visitante, superó a Sixty 22 a 13 para instalarse en la semifinal.

El equipo correntino, que había terminado sexto en la fase clasificatoria, tuvo un rendimiento de menor a mayor. Comenzó siendo claramente superado, pero después reaccionó. En el segundo tiempo controló las acciones y dio vuelta el marcador.

Sixty, que fue tercero en la instancia anterior, por eso tuvo la localía, comenzó de manera avasallante. Durante cinco minutos atacó constantemente, se instaló en campo rival y después de avances sucesivos llegó al try, por la punta derecha con una clara superioridad de jugadores. El encargado de apoyar fue Anthony Temperini.

La superioridad del local se extendió en la etapa, aunque lentamente San Patricio pudo hacerse de la pelota y el cotejo cambió. El Rojinegro salió del asedio y comenzó a desplegar su juego ofensivo. Provocó infracciones del rival, pero no pudo sumar en un par de penales.

El Decano aumentó la ventaja (8-0) con un penal de Julio Pineda y cuando parecía que concluía el período sin variaciones, llegó el descuento de San Patricio. La potencia de Ezequiel Lencina sirvió para concluir un maul, formado después de un line, dentro del ingoal contrario. Mientras que Lisandro Pedretti sumó la conversión.

En el segundo tiempo, el trámite se modificó. San Patricio tomó la iniciativa y el que tuvo que defenderse fue Sixty.

En los primeros instantes, Pedretti anotó un penal para que San Patricio pase a ganar 10 a 8, aunque luego Víctor Galarza apoyó el segundo try de Sixty (13-10, a favor del local).

Pero el Rojinegro estuvo atento, defendió con acierto y esperó la oportunidad para contragolpear de manera contundente. Con esa fórmula llegaron los tries de Santiago Luque y Pedretti (los dos fueron convertidos) para darle el triunfo y el pasaje a las semifinales del certamen, donde lo espera Taragüy.